am 03.10.2024 - 09:08 Uhr

Mit durchschnittlich mehr als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 7,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist "Doc Caro - Jedes Leben zählt" im vergangenen Jahr ein schöner Erfolg für Vox gewesen. Ganz so erfolgreich war die erste Ausgabe von Staffel zwei jetzt zwar nicht, aber die Quoten können sich trotzdem sehen lassen. 310.000 Zuschauende zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 7,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 830.000 Personen zu.

Im Anschluss an den Start in die neue Staffel veranstaltete Doc Caro bei Vox auch noch ihre erste "Sprechstunde". Darin beantwortete die Notfallmedizinerin Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Das wollten noch 700.000 Menschen sehen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum hielt sich stabil bei 3,7 Prozent. In der jungen Zielgruppe ging es etwas auf 6,3 Prozent bergab - damit lag der Talk auf dem Senderschnitt.

Groß waren die Probleme dagegen bei RTLzwei: Vor allem die neue Dokusoap "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" brach ein und verlor im Vergleich zum Start fast die Hälfte des Marktanteils. Nur noch 2,9 Prozent wurden ab 21:15 Uhr gemessen, 130.000 der insgesamt 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 alt. Vor einer Woche sahen noch mehr als eine halbe Million Menschen zu. Allerdings tat sich am Mittwoch auch "Die Wollnys" schwer, mit 4,0 Prozent lag man zwei Prozentpunkte unter der Folge vor sieben Tagen.

Kein Erfolg war derweil der Schlagerabend bei RTLup: Nur 260.000 Menschen sahen sich zur besten Sendezeit ein Best-of der "Schlagernacht des Jahres" an, das entsprach schwachen 0,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt waren bessere 1,1 Prozent drin. Das neue und von Steffi Brungs und Norman Langen moderierte "Schlagerliebe Live" kam später noch auf 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 1,3 (insgesamt) und 0,8 Prozent Marktanteil (14-49).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;