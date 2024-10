Mit 3:1 setzte sich Eintracht Frankfurt am Donnerstag in der Europa League bei Beşiktaş Istanbul durch - und jubeln durften nicht nur die Frankfurter Fans, sondern auch die Verantwortlichen bei RTL. Mit der Übertragung der Partie setzte sich RTL beim jungen Publikum nämlich locker an die Spitze: Die ersten 45 Minuten erzielten ab 21 Uhr bereits 13,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, während der zweiten Hälfte zog der Marktanteil dann nochmal deutlich auf 17,1 Prozent an. Auch wenn man auf die erweiterte Zielgruppe 14-59 blickt, sah es mit Marktanteilen von 11,4 und 14,6 Prozent gut aus, auch wenn man den Primetime-Sieg hier dem Ersten überlassen musste. Insgesamt schauten ab 21 Uhr im Schnitt 2,57 Millionen Fußball-Fans zu, in der zweiten Hälfte kamen noch 300.000 weitere hinzu.

Sat.1 brachte unterdessen am Tag der Deutschen Einheit sein "1% Quiz" zurück, das allerdings noch nicht wieder die gewohnte Flughöhe erreichte. Mit im Schnitt 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern markierte die von Jörg Pilawa moderierte Show sogar einen neuen Tiefstwert. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 8,5 Prozent und lag damit ebenfalls merklich unter dem Staffelschnitt der ersten beiden Staffeln. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es für 6,6 Prozent Marktanteil.

Dass Sat.1 mit einem Tagesmarktanteil von 8,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe trotzdem gut unterwegs war, lag daran, dass man tagsüber mit einem Film-Programm zwischen 13:35 Uhr und 20:15 Uhr zweistellig Marktanteile in der klassischen Zielgruppe erzielen konnte. Highlight war am Vorabend "Jumanji - The Next Level" mit 13,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und einer Gesamt-Reichweite von 1,11 Millionen.

Am Abend sortierte sich Sat.1 allerdings hinter "The Voice of Germany" bei ProSieben ein. Die gute Nachricht hier: Im Vergleich zum Donnerstag vergangenener Woche zog die Reichweite deutlich um 170.000 auf nun 1,51 Millionen an. Die schlechte: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel nun trotzdem bereits in die Einstelligkeit und kam nicht über 9,5 Prozent hinaus. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag er mit 8,9 Prozent aber immerhin nur geringfügig niedriger.

Beim jungen Publikum mussten sich sowohl ProSieben als auch Sat.1 damit am Donnerstagabend nicht nur RTL, sondern auch Vox geschlagen geben, das mit dem Film "Titanic" starke 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Glücklich dürfte man mit dem Verlauf des Donnerstagabends auch bei RTLzwei sein, erzielte "Armes Deutschland - Carolas Welt" dort doch starke 7,1 Prozent Marktanteil - obwohl es sich im Wesentlichen um neu zusammengestellte alte Ausschnitte handelte.

Ausgezahlt hat sich für RTLzwei auch, dass man schon tagsüber großflächig auf "Armes Deutschland" setzte und so etwa zur Mittagszeit schon über 7 Prozent Marktanteil erzielen konnte. Das sorgte letztlich für einen überzeugenden Tagesmarktanteil von 5,6 Prozent. Auch Kabel Eins kann mit den erreichten 5,0 Prozent Tagesmarktanteil sehr zufrieden sein, dort punktete beispielsweise am Abend der Film "Die Glücksritter" mit 5,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;