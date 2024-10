Sat.1 Gold erzielte am Tag der Deutschen Einheit einen Tagesmarktanteil von 3,3 Prozent beim Gesamtpublikum und rangierte damit konzernintern noch vor Kabel Eins. Gelungen ist das, weil man aufgrund des Feiertags auf Marathon-Programmierungen alter Sat.1-Formate setzte. So waren zwischen 11 und 15:50 Uhr gleich zehn Folgen von "Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle" zu sehen. Im Verlauf stieg die Reichweite von anfänglich 260.000 auf in der Spitze 440.000 an. Das sorgte beim Gesamtpublikum für Marktanteile zwischen 3,4 und 4,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden bis zu 3,6 Prozent Marktanteil erzielt.

Ab 15:50 Uhr übernahm bis zum Start der Primetime dann "K11 - Die neue Fälle", das die Reichweite in der Spitze auf bis zu 690.000 ausbauen konnte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum erreichte zwischen 17:30 Uhr und 18 Uhr mit 5,1 Prozent seinen Höhepunkt - auch hier lief's insgesamt besser als bei den 14- bis 49-Jährigen, wo mit bis zu 4,0 Prozent Marktanteil aber ebenfalls gute Werte eingefahren wurden. In der Primetime taten sich "Die Tier-Docs" dann deutlich schwerer: Mit 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauern wurde um 20:15 Uhr ein Marktanteil von 1,3 Prozent beim Gesamtpublikum erzielt.

Noch etwas höher lag der Tagesmarktanteil von ZDFneo, hier wurden sogar 3,6 Prozent beim Gesamtpubikum gemessen, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 2,4 Prozent ebenfalls gut aus. Hier standen ab dem sehr frühen Morgen bis zur Mittagszeit zunächst diverse Gottschalk-Filme auf dem Programm - von "Zärtliche Chaoten" über "Die Supernasen" bis zu "Die Einsteiger". Highlight aus Quotensicht war am Vormittag "Zwei Nasen tanken Super" mit im Schnitt 0,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und Marktanteilen von 4,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Im Verlauf des Nachmittags erzielten dann "Ruf der Wildnis", "Unter Geiern" und "Der Schatz im Silbersee" Marktanteile von über 4 Prozent. Für den "Schatz im Silbersee" interessierte sich 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, damit war hier der Höchstwert des ganzen Tages erreicht. In der Primetime lief "Winnetou" den Abend über mit steigenden Marktanteilen von zunächst 2,8 und am späten Abend 4,2 Prozent.

Auch 3sat hat unterdessen mit einem Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent einen erfolgreichen Tag hinter sich. Hier setzte man auf Filme, die ein deutsch-deutsches Thema hatten. Am Nachmittag gab's den Dreiteiler "Honigfrauen" zu sehen, der zwischen 250.000 und 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte und Marktanteile zwischen 2,5 und 3,1 Prozent. Am Vorabend sahen sich 440.000 Personen "Good Bye, Lenin" an, was für 2,3 Prozent Marktanteil reichte. "Nahschuss" kam in der Primetime mit 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauern noch auf einen Marktanteil von 1,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;