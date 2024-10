Die Flughöhe früherer Jahre konnte die Castingshow "The Voice" zum Auftakt bei ProSieben und Sat.1 noch nicht erreichen, am Freitag ging es nun aber spürbar bergauf. 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich in Sat.1 die neueste Ausgabe der Show an, das waren fast 150.000 mehr als vor einer Woche. Mit 440.000 Zuschauenden in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil hier bei 10,5 Prozent.

Damit verzeichneten gleich eine Reihe anderer Sendungen eine höhere Reichweite in der klassischen Zielgruppe. Etwa die "heute show" und das "ZDF Magazin Royale", aber auch "RTL Aktuell", "GZSZ" oder auch das "heute journal". Immerhin setzte sich "The Voice" knapp vor RTL, wo "Top Dog" auf 420.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,9 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt sahen hier 1,46 Millionen Menschen zu - "Top Dog" zeigt sich damit im Vergleich zu den zurückliegenden Wochen extrem stabil.

Am späten Abend bekamen dann allerdings beide Sender Probleme: Bei RTL fiel "Die faszinierendsten Tiergeschichten der Welt" auf nur noch 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurück. Eine "Hast du Töne?"-Wiederholung in Sat.1 war sogar nur noch zu 4,5 Prozent gut.

ProSieben unterhielt zur besten Sendezeit mit dem Film "Black Panther" 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 370.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das entsprach 9,0 Prozent Marktanteil. "Antebellum" erzielte danach 7,1 Prozent. Damit lag man deutlich vor Vox, wo sich "Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders" mit ganz schwachen Werten zurückmeldete. Nur 520.000 Personen sahen den Auftakt in die neue Staffel, beim jungen Publikum wurden lediglich 4,0 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;