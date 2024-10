Die Bundesliga-Übertragungen am Samstag haben Sky einmal mehr richtig gute Quoten beschert. Die Konferenz plus das Einzelspiel Dortmund gegen Union Berlin bescherten dem Pay-TV-Sender nachmittags durchschnittlich 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei 10,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 22,8 Prozent gemessen, das ist nach dem ersten Spieltag der höchste Wert der laufenden Saison.

In der klassischen Zielgruppe lockte Sky 440.000 Menschen an - und lag so auch vor vielen Primetime-Programmen der Privatsender. Sat.1 und RTLzwei kamen mit den Filmen "Superintelligence" und "Scary Movie 4" zwar jeweils auf gute 7,2 und 6,4 Prozent, die Reichweiten in der Zielgruppe lagen aber bei nur 310.000 bzw. 270.000. Insgesamt sahen 770.000 bzw. 450.000 Menschen zu, auch hier war Sky nachmittags also weitaus erfolgreicher.

Vox erreichte zur besten Sendezeit immerhin 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer XXL-Doku über das Oktoberfest, 270.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil betrug 6,9 Prozent. ProSieben kam mit einem Best-Of von "Das Duell um die Welt" nur auf 6,4 Prozent, insgesamt sahen nur 330.000 Menschen zu.

Doch so gut Sky auch nachmittags mit der Bundesliga-Konferenz war: Das abendliche Topspiel war eher eines der schwächeren. Das Match zwischen St. Pauli und Mainz sahen sich nur 440.000 Menschen an, weniger waren es in dieser Saison noch nie. Vor einer Woche erreichte das Spiel zwischen Leverkusen und Bayern noch fast zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe standen für Sky am Samstag trotzdem recht gute 4 Prozent Marktanteil auf dem Konto - aber auch das ist ein Saison-Tief.

Neben Sky konnten am Samstag auch andere Sender in der Sparte überzeugen. ZDFneo erzielte beispielsweise 3,5 Prozent Tagesmarktanteil beim jungen Publikum, geschafft hat man das mit einer starken Daytime, aber auch einer sehr erfolgreichen Late Prime. "Waterworld" kam ab 21:40 Uhr auf 4,7 Prozent Marktanteil. "Terra X" lag nachmittags teilweise bei mehr als 5 Prozent. In der Primetime war unterdessen Super RTL extrem erfolgreich: "Ich - Einfach unverbesserlich 3" kam auf 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 210.000 davon zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug starke 5,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;