am 07.10.2024 - 08:46 Uhr

Dagmar Manzel hat sich vom "Tatort" aus Franken verabschiedet. Die Schauspielerin ist am vergangenen Sonntag nach fast zehn Jahren zum letzten Mal in der Krimireihe zu sehen gewesen - und das Interesse an ihrem Abschied war beachtlich. 7,98 Millionen Menschen waren im Schnitt mit dabei. Das waren nicht nur über 600.000 mehr als beim letzten Franken-"Tatort", sondern fast zwei Millionen mehr als vor einer Woche, als sich das Frankfurter Team verabschiedete (DWDL.de berichtete).

Mit dieser Reichweite war der letzte Manzel-"Tatort" natürlich die meistgesehene Sendung des gesamten Tages, die Primetime konnte der Krimi mit 29,0 Prozent Marktanteil dominieren. Und auch beim jungen Publikum gab es keinen Weg vorbei am Ersten, in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen unterhielt der "Tatort" 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 20,8 Prozent Marktanteil. "Caren Miosga" stürzte im Anschluss allerdings auf eine Gesamtreichweite in Höhe von 2,57 Millionen ab, damit waren immerhin noch 12,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin.

Das ZDF musste sich in der Primetime derweil deutlich hinter dem "Tatort" einsortieren. "Rosamunde Pilcher" erreichte aber ebenfalls gute 17,5 Prozent Marktanteil, 4,80 Millionen Menschen sahen zu. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Film angesichts von 7,9 Prozent vor einer ganzen Reihe Privatsender.

Stark aufgeschlagen hat die ZDF-Familie am Sonntag außerdem mal wieder in der Sparte, wo ZDFinfo (2,8 Prozent) und ZDFneo (2,4 Prozent) die erfolgreichsten Sender bei den 14- bis 49-Jährigen waren. Der Info- und Dokusender setzte den Tag über hinweg fast durchweg auf "ZDFbesseresser", bei ZDFneo lief vor allem die Daytime mit "Terra X" und "Die glorreichen 10" stark.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;