Es waren, sind und bleiben die Satire-Sendungen, die besonders gut bei der zeitversetzten Nutzung abschneiden. Auch in der Woche zwischen dem 23. und 29. September führte die "heute-show" mit einem nachträglichen Reichweitenplus von rund 920.000 auf nun 4,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Ranking der Produktionen mit dem höchsten Zuwachs nach der endgültigen Gewichtung der Quoten (die Livestreams sowie drei Tage zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg - also ohne zeitversetzte Mediatheks-Abrufe - umfassen) an, gefolgt vom "ZDF Magazin Royale", das seine Reichweite noch um 370.000 auf 1,75 Millionen ausbaute.

Und auch Platz 3 ging mit "Nuhr im Ersten" an eine Sendung aus diesem Genre. Hier gab es mit einem nachträglichen Reichweitenplus von 350.000 sogar den höchsten Nachschlag, den wir je für dieses Format verzeichnet haben. Damit wurde erstmals in der Herbst-Staffel auch die 2-Millionen-Marke knapp übersprungen. Bei "Nuhr im Ersten" waren es dabei vor allem Ältere, die hier nachträglich reinschauten, weniger als 15 Prozent des zusätzlichem Publikums kam aus der Altersgruppe 14-49. Beim "ZDF Magazin Royale" waren es hingegen über 80 Prozent, bei der "heute-show" deutlich mehr als die Hälfte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 27.09.

22:31 4,44

(+0,92) 23,3%

(+3,1%p.) 1,30

(+0,51) 29,5%

(+8,4%p.) ZDF Magazin Royale 27.09.

23:05 1,75

(+0,37) 12,2%

(+1,9%p.) 0,75

(+0,30) 22,2%

(+7,0%p.) Nuhr im Ersten 26.09.

22:52 2,03

(+0,35) 14,7%

(+1,8%p.) 0,24

(+0,05) 8,3%

(+1,4%p.) Tatort: Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n 29.09.

20:16 6,36

(+0,31) 22,5%

(+0,3%p.) 1,16

(+0,06) 17,4%

(+0,0%p.) Notruf Hafenkante 26.09.

19:26 3,23

(+0,24) 14,8%

(+0,8%p.) 0,17

(+0,02) 4,2%

(+0,5%p.) Detective Grace - Rigor Mortis 29.09.

22:17 2,60

(+0,22) 16,6%

(+0,7%p.) 0,12

(+0,01) 3,4%

(+0,2%p.) Markus Lanz 25.09.

23:14 1,56

(+0,21) 16,0%

(+1,4%p.) 0,26

(+0,05) 12,7%

(+1,5%p.) Wer stiehlt mir die Show? 29.09.

20:14 1,52

(+0,19) 6,4%

(+0,6%p.) 1,13

(+0,15) 20,1%

(+1,6%p.) Der Irland-Krimi: Zerrissene Seelen 26.09.

20:16 5,29

(+0,19) 21,8%

(+0,0%p.) 0,30

(+0,03) 6,4%

(+0,3%p.) Alles was zählt 27.09.

19:07 1,76

(+0,18) 9,5%

(+0,8%p.) 0,42

(+0,10) 14,2%

(+2,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 23.09.-29.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Unterdessen gelang es "Wer stiehlt mir die Show?" zum ersten Mal seit der Auftaktfolge dieser Staffel wieder, die 20-Prozent-Marke zu überspringen. Um 1,6 Prozentpunkte ging's hier noch auf nun 20,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe nach oben, die Tommi-Schmitt-Folge sammelte im Nachgang noch 190.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein (wie erwähnt: zeitversetzte Joyn-Abrufe sind hier nicht mitgezählt - mehr dazu lässt sich regelmäßig in unserer Auswertung der Programmmarken nachvollziehen).

Einen merklichen Marktanteils-Nachschlag von 1,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe erzielte von den 20:15-Uhr-Sendungen ansonsten nur "The Voice of Germany" bei ProSieben - hier reichte es daher nun für 11,3 Prozent Marktanteil. Bei Sat.1 ging's freitags um 0,2 Prozentpunkte auf ebenfalls 11,3 Prozent nach oben. Zeitversetzt kaum Publikum fand hingegen der "Bundesvision Comedy Contest" von ProSieben: Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich lediglich um rund 20.000 auf 850.000, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank damit nachträglich sogar noch um 0,3 Prozentpunkte auf 10,2 Prozent ab.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 27.09.

22:31 4,44

(+0,92) 23,3%

(+3,1%p.) 1,30

(+0,51) 29,5%

(+8,4%p.) ZDF Magazin Royale 27.09.

23:05 1,75

(+0,37) 12,2%

(+1,9%p.) 0,75

(+0,30) 22,2%

(+7,0%p.) Alles was zählt 27.09.

19:07 1,76

(+0,18) 9,5%

(+0,8%p.) 0,42

(+0,10) 14,2%

(+2,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 27.09.

19:38 1,94

(+0,18) 9,2%

(+0,7%p.) 0,60

(+0,12) 15,6%

(+2,4%p.) Markus Lanz 26.09.

23:19 1,76

(+0,16) 18,9%

(+0,7%p.) 0,30

(+0,06) 15,5%

(+2,3%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 26.09.

18:49 1,95

(+0,18) 10,2%

(+0,7%p.) 0,26

(+0,07) 8,2%

(+2,0%p.) Alles was zählt 25.09.

19:07 1,75

(+0,08) 9,4%

(+0,3%p.) 0,32

(+0,08) 10,5%

(+2,0%p.) Alles was zählt 24.09.

19:08 1,56

(+0,10) 8,1%

(+0,4%p.) 0,31

(+0,08) 9,7%

(+1,9%p.) 9-1-1: Lone Star 23.09.

22:55 0,30

(+0,13) 2,5%

(+1,0%p.) 0,11

(+0,05) 4,3%

(+1,7%p.) Wer stiehlt mir die Show? 29.09.

20:14 1,52

(+0,19) 6,4%

(+0,6%p.) 1,13

(+0,15) 20,1%

(+1,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 23.09.-29.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;