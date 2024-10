Während ProSieben mit seinen Sitcoms im Nachmittagsprogramm am Dienstag seine liebe Not hatte und vor allem zwischen 12 und 16 Uhr nur richtig schwache Marktanteile zwischen 3,3 und 5,3 Prozent erzielte, lief es für die Eigenproduktionen ziemlich gut. "Taff" ließ den Marktanteil um 17 Uhr auf 11,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen. Und "Galileo" konnte um 19 Uhr mit 12,9 Prozent Marktanteil sogar den besten Wert seit 2021 einfahren. 0,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten insgesamt ein - auch bei der absoluten Reichweite bedeutete das einen Jahresbestwert.

Am späten Abend bestätigte dann noch Klaas Heufer-Umlauf den zuletzt ansteigenden Quotentrend bei "Late Night Berlin". Dass der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe 14-49 mit 9,2 Prozent dabei nochmal 1,2 Prozentpunkte höher ausfiel als in der vergangenen Woche lag dabei nicht nur an der späteren Sendezeit - diesmal ging's erst um 23:25 Uhr los: Mit im Schnitt 0,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war auch die absolute Reichweite auf dem bislang höchsten Wert seit dem Start der neuen Staffel Mitte September.

Zuschauer-Trend: Late Night Berlin

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Geholfen hat dabei sicherlich auch der starke Vorlauf: Der Film "Mission Impossible - Fallout" überzeugte um 20:15 Uhr mit 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und einer Gesamt-Reichweite von 1,31 Millionen. ProSieben war damit über den gesamten Abend gesehen Primetime-Marktführer in der jungen Zielgruppe.

Ebenfalls sehr glücklich sein dürfte man bei RTLzwei: "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" holte um 20:15 Uhr dort bereits starke 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 0,72 Millionen sahen insgesamt zu. Eine alte Folge von "Armes Deutschland - Deine Kinder" ließ den Marktanteil ab 22:17 Uhr dann sogar noch auf stolze 11,3 Prozent ansteigen, rund 610.000 Menschen blieben insgesamt dran. Dazu kamen sehr gute Werte am Nachmittag, wo "Helft uns! Die Familienretter" herausragende 10,4 Prozent Marktanteil erzielte, "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt..." zuvor schon 7,9 Prozent. All das führte dazu dass RTLzwei mit einem Tagesmarktanteil von 6,8 Prozent den besten Tag des Jahres verzeichnete.

Bei Vox setzte "The Piano" seinen langsamen Sinkflug unterdessen weiter fort, mit 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sendung aber noch auf einem soliden Niveau. 0,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Kabel Eins tat sich diesmal ungewohnt schwer. Am Vorabend kam "Mein Lokal, Dein Lokal" nur auf 2,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Achtung Kontrolle" danach auf 2,8 Prozent. "Shrek - Der tollkühne Held" erzielte um 20:15 Uhr dann aber ordentliche 4,4 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;