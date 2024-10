Die Vox-Dokusoap "Doc Caro - Jedes Leben zählt" hat ihre Quoten in dieser Woche deutlich steigern können. Durchschnittlich 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Mittwoch um 20:15 Uhr ein, das waren 90.000 mehr als beim Staffel-Auftakt in der Vorwoche. Besonders kräftig fiel der Spung aber in der Zielgruppe aus, wo 440.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren für einen starken Marktanteil von 9,6 Prozent sorgten - gegenüber dem Start zog der Wert damit um über zweieinhalb Prozentpunkte an und markierte zugleich einen neuen Rekord.

"Doc Caro" lag dadurch am Mittwochabend nur knapp hinter "Deutschland sucht den Superstar" und "The Voice of Germany" und auf Augenhöhe mit Sat.1, wo "Das große Backen" mit einem Marktanteil von 9,4 Prozent die stabilen Zahlen der vergangenen Wochen erneut unterstrich. Insgesamt konnten sich übrigens 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für die Backshow erwärmen.

Am späten Abend sorgte schließlich auch "Promi Big Brother" noch für einen schönen Erfolg - wenngleich die Gesamt-Reichweite mit 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauern so niedrig ausfiel wie noch nie. In der Zielgruppe bewegte sich die Realityshow mit einem Marktanteil von 12,5 Prozent aber weit über den Normalwerten von Sat.1. Zudem punktete nach Mitternacht auch noch die "Late Night Show" mit 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit einem guten Tagesmarktanteil von 8,4 Prozent ging Sat.1 auch deshalb als größter Verfolger von RTL hervor.

Weiter nicht so recht in Fahrt kommt dagegen die neue RTLzwei-Dokusoap "Diese Büchners", die um 21:15 Uhr mit nur 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe blass blieb, nachdem "Die Wollnys" zuvor noch mit 4,8 Prozent ein ganzes Stück besser performten. Mäßig verlief der Abend zudem für Kabel Eins, wo der Spielfilm "Widows - Tödliche Witwen" zunächst 3,9 Prozent Marktanteil erzielte, ehe "Sieben" auf 2,9 Prozent zurückfiel.

Am späten Abend lag Kabel Eins damit sogar hinter Nitro wo "Homefront" mit 4,1 Prozent auftrumpfte, nachdem zuvor schon "Transporter 3" mit insgesamt 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 2,5 Prozent Marktanteil überzeugte. Die Wiederholung des Films räumte um Mitternacht sogar mit starken 5,4 Prozent ab. Ebenfalls stark: Bei One erreichte "Agatha Christie's Poirot" um 20:15 Uhr im Schnitt 940.000 Menschen, während "Wilsberg" bei ZDFneo sogar auf 1,62 Millionen kam. Um 21:45 Uhr trieb "Nord Nord Mord" den Marktanteil des Senders sogar auf 10,8 Prozent, insgesamt schalteten zu diesem Zeitpunkt 1,98 Millionen Menschen ein - eine Reichweite, die keinem Privatsender in der Primetime gelang.

