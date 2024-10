Nachdem Welt bereits vor einigen Monaten mit dem Aufeinandertreffen von CDU-Politiker Mario Voigt und AfD-Mann Björn Höcke starke Quoten verzeichnete, schob der Nachrichtensender am Donnerstag das nächste Duell nach - und ließ Sahra Wagenknecht mehr als eine Stunde lang mit AfD-Chefin Alice Weidel diskutieren. Auch diesmal war das Interesse wieder groß: Obwohl das "Welt TV-Duell" bereits um 18 Uhr begann, schalteten im Schnitt 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 4,1 Prozent trieben.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sorgten 150.000 Personen sogar für starke 6,3 Prozent. Welt lag damit am Vorabend beim jungen Publikum unter anderem vor ProSieben, Kabel Eins und RTLzwei, aber auch vor dem ZDF. Die anschließende Analyse des Duells kam zudem noch auf 4,0 Prozent Marktanteil und hielt eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher. Für die Wiederholung interessierten sich ab 2015 Uhr außerdem weitere 290.000 Menschen, zu diesem Zeitpunkt lag der Welt-Marktanteil noch bei 2,2 Prozent in der Zielgruppe.

Das Aufeinandertreffen von Weidel und Wagenknecht sorgte dann auch für einen weit überdurchschnittlichen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,1 Prozent in der Zielgruppe - allerdings war Konkurrent ntv ganz ohne "TV-Duell" sogar noch deutlich stärker. Auf beachtliche 2,9 Prozent Marktanteil brachte es der Kölner Sender am Mittwoch im Schnitt und war damit bei den 14- bis 49-Jährigen der mit Abstand größte unter den kleinen Sendern.

Tatsächlich lief es für ntv selbst in direkter Konkurrenz zum "TV-Duell" richtig gut: So erreichte der Sender um 18:00 Uhr mit seinen Nachrichten im Schnitt einen Marktanteil von 4,3 Prozent in der Zielgruppe. Aber auch abseits davon war der Sender stark: So erreichten die Nachrichten um 9 Uhr beispielsweise starke 6,4 Prozent, jene um 16 Uhr kamen auf 5,4 Prozent. Das anschließende "News Spezial" zum "Megasturm Milton" trieb den Marktanteil von ntv gar auf 7,8 Prozent, ehe um 17 Uhr sogar noch etwas bessere 7,9 Prozent drin waren. Insgesamt erreichte ntv zu diesem Zeitpunkt 310.000 Menschen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;