In der vergangenen Woche meldete sich das "1% Quiz" in Sat.1 noch mit einem Tiefstwert zurück, die Reichweite lag mit 1,25 Millionen so niedrig wie noch nie. Eine Woche später sieht die Welt nun schon wieder ganz anders aus: Insgesamt schalteten rund 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mehr ein als eine Woche zuvor, die Gesamt-Reichweite kletterte somit auf 1,62 Millionen - damit hat man etwa den Schnitt der ersten beiden Staffeln erreicht.

Der Marktanteil beim jungen Publikum markierte sogar neue Bestwerte: Auf 13,1 Prozent ging es bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben, das waren direkt eineinhalb Prozentpunkte mehr als beim bislang höchsten Wert in der Geschichte des Formats (im Vergleich nur die vorläufig gewichteten Zahlen). Sat.1 wurde damit zum Primetime-Marktführer beim jungen Publikum. Bei den 14- bis 59-Jährigen sah es nicht ganz so gut aus, hier reichte es aber mit 9,3 Prozent Marktanteil trotzdem für Werte weit über dem Senderschnitt.

Im Anschluss konnte Sat.1 dann auch weiter mit "Promi Big Brother" punkten, das mit 13,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ebenfalls einen Staffel-Bestwert markierte, 10,0 Prozent waren es in der erweiterten Zielgruppe 14-59. 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Schnitt zu, minimal weniger als am Tag zuvor. Nach Mitternacht trieb die zugehörige Late Night den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe dann noch weiter auf 18,1 Prozent nach oben, der unkommentierte Livestream erzielte zwischen 1:39 Uhr und 3 Uhr nachts dann 16,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. All das zusammen verhalf Sat.1 zur Tagesmarktführung beim jungen Publikum: 10,1 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Doch auch wenn Sat.1 beim jungen Publikum vorn lag: Für RTL gibt's ebenfalls gute Nachrichten. Dort lief am Donnerstag der Staffelauftakt der neuen "Verräter"-Staffel als eine Art XXL-Trailer - denn alle restlichen Folgen bleiben der zahlenden Kundschaft von RTL+ vorbehalten. Das tat dem Erfolg der linearen Ausstrahlung erstaunlicherweise erstmal keinen Abbruch: 1,69 Millionen Personen schalteten trotzdem ein, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 12,1 Prozent höher als bei jeder Folge der ersten Staffel (auch hier nur die vorläufig gewichteten Werte ohne zeitversetzte Nutzung im Vergleich). Blickt man auf die erweiterte Zielgruppe 14-59 lagen "Die Verräter" mit 10,2 Prozent Marktanteil sogar vor dem "1% Quiz" in Sat.1. Bleibt für RTL zu hoffen, dass man durch die Aktion nun möglichst viele zum Abschluss eines RTL+-Abos bewegen kann - und möglichst wenige nachhaltig vergrault, weil sie nach dem Auftakt nicht weiter schauen können.

Ein erfolgreicher Donnerstagabend war es auch für Vox, wo der Film "The Green Mile" 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. 0,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt im Schnitt eingeschaltet. Eine kalte Dusche gab's hingegen für RTLzwei. Nach dem Erfolg von "Reeperbahn privat" versuchte man es dort zunächst einmalig testweise mit "Las Vegas privat". Das kam allerdings gar nicht gut an: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam nicht über 2,9 Prozent hinaus, insgesamt verfolgten nur 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;