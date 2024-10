So viele wie beim Nations-League-Spiel gegen die Niederlande im vergangenen Monat schalteten am Freitagabend zwar bei Weitem nicht ein, die Übertragung der Partei gegen Bosnien-Herzegowina, die die deutsche Nationalelf mit 2:1 für sich entscheiden konnte, bescherte RTL aber dennoch starke Quoten am Freitagabend. So sahen im Schnitt 6,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Hälfte der Partie, während der zweiten 45 Minuten zog die Reichweite dann noch auf 6,53 Millionen an.

Das entsprach während der ersten Hälfte einem Marktanteil von 24,0 Prozent beim Gesamtpublikum, während der zweiten Hälfte kletterte der Wert noch auf 28,8 Prozent an. Noch drückender war die Überlegenheit in den jüngeren Altersgruppen: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hatte etwa jeder Dritte, der zu diesem Zeitpunkt lineares Fernsehen schaute, RTL eingeschaltet, die Marktanteile lagen bei 32,3 und 33,2 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 kam die RTL-Übertragung auf erst 27,9 und dann 29,5 Prozent Marktanteil.

Die 70-minütige Highlights-Sendung ab 22:49 Uhr hielt am späten Abend dann immerhin noch 1,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Bildschirm, mit 13,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 14,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sah es auch hier noch ordentlich aus. Und so erzielte RTL dann mit einem Tagesmarktanteil von 16,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe und 14,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen die klare Tagesmarktführung. Beim Gesamtpublikum rangierte man mit 12,6 Prozent hinter dem ZDF auf Rang 2.

Das ZDF erzielte trotz Fußball einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 14,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Der Sender kann einfach tagtäglich auf sein enorm starkes Tagsprogramm bauen. Die Küchenschlacht" holte dort am Nachmittag 20,8 Prozent Marktanteil, "Bares für Rares" 24,2 Prozent, eine "Rosenheim-Cops"-Wiederholung sogar 26,6 Prozent. "Hallo Deutschland" (17,5 Prozent) und die "SOKO Linz" (18,3 Prozent) machten ihre Sache ebenfalls sehr gut. "Bettys Diagnose" fällt da zum Auftakt der neuen Folgen um 19:26 Uhr fast schon negativ auf: 2,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu, mehr als 10,8 Prozent Marktanteil waren damit nicht zu holen, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit nur 2,0 Prozent Marktanteil sogar richtig schlecht aus.

In der Primetime war das ZDF dann stärkster Fußball-Verfolger: "Ein Fall für Zwei" erreichte 4,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 17,1 Prozent, die "SOKO Leipzig" im Anschluss 3,63 Millionen. Das Erste hatte mit dem Film "Ein Zimmer für Papa" mit einer Reichweite von 2,66 Millionen Personen das Nachsehen.

Punkten konnte das ZDF später am Abend auch wieder die "heute-show", die mit 3,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar die bislang höchste Reichweite in diesem Herbst einfuhr. Der Marktanteil lag mit 19,2 Prozent insgesamt und 19,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bei Jung und Alt etwa gleich hoch. Das "ZDF Magazin Royale" überzeugte danach mit 14,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, tat sich aber in Sachen Gesamtreichweite schwerer. 1,56 Millionen sahen zu, das entsprach 10,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;