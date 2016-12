Ein Gespräch mit Selbstzweifeln

Jack Falahee: "Schauspielerei ist ein Glücksspiel"

Seine Rolle des Connor in "How to get away with murder" ist der erste große TV-Auftritt für Jack Falahee. Im Rahmen eines Press Junkets in London sprach er über plötzlichen Ruhm, Selbstzweifel und den nicht immer einfachen Umgang mit Feedback via Social Media.