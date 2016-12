Interessant, kompetent, fair und immer (mir manchmal zu) gut informiert - ein gestandenes Medienmagazin, an dem die Branche nicht mehr vorbei kommt! Mit 10 Jahren schon ganz schön erwachsen - meinen herzlichsten Glückwunsch dem DWDL-Team! Andreas Bartl, TV-Vorstand ProSiebenSat.1 Media AG

Liebes DWDL, darf ich zum Geburtstag fragen was DWDL heißt? "Deutscher weitreichender Durchblicks Leitfaden?" Oder "Das Wetter? Durchwachsen Leider!" Ich gratuliere ganz herzlich und freue mich auf die nächsten 10 Jahre DWDL-Röntgen-Blick vor und vor allem hinter die Kulissen! Ute Biernat, Geschäftsführerin Grundy Light Entertainment

Zu Anfang wurde das Projekt DWDL eher skeptisch betrachtet. Doch recht schnell wurde klar, dass Aktualität gepaart mit kritischer Distanz und Fairness eine frische, unverzichtbare Mischung im Medienjournalismus ist. Mehr denn je brauchen Medienschaffende also ihre tägliche Dosis DWDL. Herzlichen Glückwunsch zum 10jährigen Jubiläum! Katharina Behrends, Geschäftsführerin NBC Universal Deutschland

Bin ich eigentlich der Einzige, der in 10 Jahren noch nicht herausgefunden hat, was das Akronym DWDL bedeutet? Aufklärungsbedarf! ;) Ansonsten: Vielen Dank für die immer klaren Meinungen, schnellen Quoten-Analysen, exklusiven News und spannenden Interviews. DWDL ist für die Branche ein echter Gewinn - und für mich ein Muss am Morgen! Glückwunsch an Thomas und sein Team! Stefan Gödde, Moderator

Wenn ein Internet-Startup Zehnjähriges feiert, dann müssen die Macher einiges richtig angestellt haben. DWDL hat sich in den Pionierjahren der Digitalisierung des Fernsehens zu einer der wichtigsten Stimmen im Medienzirkus gemausert. Hintergründig, streitbar, manchmal unbequem - aber immer unabhängig. Respekt! Markus Schächter, ZDF-Intendant

Wenn ich an Fernsehen denke, denke ich an dwdl.de. Dass es soweit kommt, hätte ich vor zehn Jahren nicht erwartet. Gratulation zu dieser Leistung! Schnell, präzise, hintergründig und stets gut informiert. Danke für diesen professionellen Service! Christian Franckenstein, Vorstand MME Moviement AG

DWDL beweist fast täglich, dass sich 'gut' und 'schnell' nicht immer ausschließen müssen. Bei allen Artikeln ist echte Leidenschaft zu spüren. Thomas Lückerath und seine Kollegen sprechen und schreiben eben nicht nur über TV, sie sehen es auch - in Deutschland wie in den USA. Deshalb macht es immer auch viel Spaß, mit DWDL zu fachsimpeln. Frank Hoffmann, Geschäftsführer VOX

DWDL hat uns erst gezeigt, dass wir eine eigene Branche sind. Guter Mix aus Gossip und Seriösität. Und ich selbst bin doch der beste Beweis, wie nötig DWDL war, ist und bleiben wird. Kai Blasberg, Geschäftsführer Tele 5

Im Fernsehen würden wir sagen: DWDL ist ein echter Quotenhit. Immer auf Sendung, immer mit aktuellem Material, einer starken eigenen Stimme und so manchem News-Scoop. Da schaltet man gerne ein beziehungsweise besucht die Seite. Marcus Wolter, Geschäftsführer Endemol Deutschland

DWDL steht für anspruchsvolle und hintergründige Medienberichterstattung mit viel Herzblut. Als gewissenhafte Chronisten seid Ihr fester Bestandteil der deutschen Medienlandschaft. DWDL recherchiert, interviewt, ist vor Ort und hinter den Kulissen, bewertet, gewichtet und, vor allem: bezieht Stellung! Dabei zeigt Ihr Sachverstand, Augenmaß, Leidenschaft - und, wenn es das Thema erlaubt, ein feines Gespür für Humor. Claude Schmit, Geschäftsführer Super RTL

dwdl.de ist es in zehn Jahren gelungen, mit gut recherchierten News und treffenden Analysen eine wichtige Marke im deutschen Medien-Business zu werden. Bei mir vergeht kein Arbeitstag ohne mindestens einen Besuch auf dwdl.de. Danke dafür und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Jürgen Hörner, Geschäftsführer ProSieben

DWDL ist wie das Nutellabrot am Morgen: ohne gelingt der Start in den Tag nur halb so gut! Immer up to date, präsent, präzise, pointiert und publizistisch wertvoll. Nach 10 Jahren gehört DWDL zum täglichen Mediengeschäft einfach dazu und die Leidenschaft der Macher für Ihr Produkt ist in jeder Zeile zu spüren. Glückwunsch und auf die nächsten 10 Jahre! Katja Hofem-Best, Geschäftsführerin sixx

10 Jahre DWDL - herzlichen Glückwunsch! Viele News aus unserer Branche habe ich hier erfahren - oft sogar so aktuell, dass es wirklich beeindruckend ist. Thomas und sein Team haben in 10 Jahren ein unglaubliches Informations-Netzwerk aufgebaut und beweisen jeden Tag aufs Neue, dass DWDL ein fester und wichtiger Bestandteil der Medienwelt geworden ist. Ich bin mir sicher, dass wir noch zu vielen Jubiläen gratulieren werden können. Jo Weil, Schauspieler

Der 19. November 2001. Ein ganz normaler Fernsehtag 2001? Nicht ganz. Der 19. November 2001 war der letzte Fernsehtag ohne DWDL. Seit dem 20 November 2001 ist unsere TV-Welt eine andere. Dank der kompetent-kritisch-amüsant-fundiert-analysierenden Medien-Berichterstattung von DWDL. Weiterhin viel Spass und Freude am Fernsehen. Karl König, Geschäftsführer kabel eins

Herzlichen Glückwunsch DWDL.de! In 10 Jahren habt Ihr es geschafft, dass Ihr in meiner Lesezeichenleiste auf Platz eins gewandert seid, denn als Informationsquelle für die gesamte Branche seid Ihr unerlässlich geworden. News, Klatsch und Tratsch, Interviews, Hintergrundinfos, Stars, Jobs, Bilder & Videos - eben ein richtiges Vollprogramm! Oliver Fuchs, Geschäftsführer Eyeworks

Ich finde es grandios wie sich DWDL in den letzten 10 Jahren zu einem der unentbehrlichsten Medienmagazine entwickelt hat. Es gibt kaum einen Tag in den letzten Jahren an dem ihr mich nicht begleitet und mit neuesten Infos aus der Branche versorgt habt. Eure Leidenschaft und die daraus resultierende Qualität der Brichterstattung und Interviews hat Seltenheitswert. Florian Wieder, Geschäftsführer WiederDesign

DWDL war von Beginn an anders: Ein reines Onlinemedium, Fokussierung schwerpunktmäßig auf TV, keine Angst vor ehrlichen Worten über die Branche und deren Teilnehmer - Ihr habt Euch von Beginn an von den anderen Branchendiensten abgehoben. Das DWDL-Team hat die Entwicklung von einem Startup zur etablierten Marke erfolgreich vollzogen, ohne dabei die Neugier zu verlieren. Heute ist DWDL die Standardinformationsquelle für jeden Profi - und es kommen mehr und mehr B2C-User dazu - Kompliment! Andre Zalbertus, Vorstand der center.tv Heimatfernsehen Ruhr AG

DWDL wird 10 Jahre alt? Gratulation, weiter so! Und jetzt erst kommt die richtig gute Zeit. Viel Spaß mit der ersten Freundin. Und damit das auch klappt, lieber nicht mehr die Sachen anziehen, die Mutti morgens rauslegt. Matthias Opdenhövel, Moderator

Seit vielen Jahren beginnt und endet mein Arbeitstag mit dwdl.de. Hier erfährt man auf einen Blick einfach alles: News, Quoten, Trends der Branche und manchmal auch ein wenig des nötigen Medien-Gossips. Die Artikel sind immer fundiert, immer auf den Punkt, der Konkurrenz zeitlich oft voraus und manchmal wisst Ihr sogar mehr, als die Betroffenen selbst! Ich bleibe Euch weiterhin treu und gratuliere zum Jubiläum! Stefan Hoff, Geschäftsführer nobeo

Lieber Thomas Lückerath und Team, Danke für 10 spannende Jahre mit vielen informativen Geschichten und Enthüllungen. Die legendäre Nachtschicht zu 9Live wird mir ewig in Erinnerung bleiben...! Ihr hattet den Mut, DWDL in stürmischen Fernsehjahren zu gründen. Der wohl verdiente Lohn: DWDL ist heute unverzichtbarer Bestandteil im Leben eines jeden Medienmanagers. Dazu herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg für die Zukunft! Martin Husmann, blue eyes Film- und Fernsehproduktion

Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass ein reines Onlinebranchenmedium solch eine Erfolgsgeschichte schreiben würde? Die Mediennutzung sah noch völlig anders aus: Print als „Tanker“, Online als kleines „Beiboot“. Heute gibt es in meinem Arbeitsleben keinen Tag mehr ohne DWDL, und das nicht nur wegen der News, sondern auch wegen der Interviews und Hintergrundgeschichten. Die besten Glückwünsche und weiter so Thomas Lückerath, Pionier der Branchendienste der Generation 2.0! Stefan Eishold, CEO WIGE Media AG