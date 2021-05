In den vergangenen Jahren hat Sky Deutschland immer mehr an Eigenständigkeit eingebüßt, die Ansagen kommen inzwischen aus London. Viele Entscheidungen werden mittlerweile nicht mehr in Unterföhring getroffen. Die jüngste Personalie unterstreicht das: Mit Evelyn Rothblum übernimmt künftig eine Frau die Vermarktung, die in Mailand sitzt. In der neuesten Ausgabe des DWDL.de-Podcasts "Zwei Herren mit Hund" gehen Kai Blasberg und Thomas Koch der Frage nach, ob das auf Dauer gut gehen kann.

Koch hat jedenfalls eine klare Meinung dazu. "Das hat wenig mit Respekt gegenüber den deutschen Entscheidern zu tun", beschreibt er die Situation beim europäischen Pay-TV-Konzern. Einen Vorboten einer möglichen, weltweiten Werbewährung sieht Media-Experte Koch in dem Schritt von Sky aber nicht. Koch wundert sich derweil, weshalb der deutsche Werbekundenverband ein Freund dieser Währungs-Initiative ist, die unter anderem von Google angestoßen wurde.

Darüber hinaus sprechen Blasberg und Koch auch über die jüngsten Quartalszahlen von ProSiebenSat.1 (DWDL.de berichtete). Während Media-Experte Koch die Diversifizierungsstrategie der Sendergruppe in der Vergangenheit oft kritisiert hat, hält er nun fest, dass sie sich in diesem Fall als "richtige Strategie" erweise. Vor allem dank des Datings-Geschäfts ist ProSiebenSat.1 im ersten Quartal leicht gewachsen.

Blasberg lobt im Hinblick auf die Vergabe der Grimme-Preise noch einmal ausdrücklich Sebastian Pufpaff und dessen "Noch nicht Schicht". Auch die "Kulturzeit" von 3sat gefällt dem ehemaligen Chef von Tele 5 sehr gut. Die Redaktion würde seit mehr als einem Jahr eine tolle Kultursendung auf die Beine stellen, ohne das Kultur wirklich stattfinde. "Chapeau", sagt Blasberg.