Der Primetime-Verlauf: ARD-Reihe hält nicht alle

Die ARD-Reihe "Mord oder Watt?" scheint nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer restlos überzeugt zu haben. Vor allem in den ersten 45 Minuten büßte der Film viele Fans ein - erst danach stabilisierte sich die Reichweiten-Kurve, wie aus den Daten von All Eyes on Screens hervorgeht. Anders im ZDF: Dort gelang es sowohl "Mordsschwestern" als auch "SOKO Leipzig" deutlich besser, ihr Publikum zu halten.

Besonders gut verlief der Abend aus Sicht der Zugewinne für Sat.1: "The Voice of Germany" konnte seine Reichweite nach jeder Werbepause steigern und erreichte seinen Peak erst ganz am Schluss. "Promi Big Brother" sorgte danach zwar für einen Rückgang, hielt die Zuschauerinnen und Zuschauer aber noch bis nach Mitternacht zu einem sehr großen Teil vor dem Fernseher.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Quiz lockt Fans an

"Wer weiß denn sowas?" ist offensichtlich bestens dazu geeignet, auch im Laufe der Sendung noch einzusteigen. Die Verlaufskurve zeigt jedenfalls, dass die ARD-Show auch am Freitag wieder kontinuierlich hinzugewann. Das anschließende "Quizduell" verlor zwar zunächst Zuschauerinnen und Zuschauer, konnte dann aber ebenfalls wieder einige Quiz-Fans einsammeln.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Dr. Oetker trumpft auf

Dr. Oetker hat am Freitag eine immense Reichweite im TV erzielen können. Mit seinen 260 ausgestrahlten Spots kam das Unternehmen auf einen XRP von 211,75. Zum Vergleich: Shop-Apotheke brachte es als stärkster Verfolger im Ranking auf 153,75 XRP, Milka erreichte als Dritter 126,42 XRP.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.