Ein großer Vorteil des Satellitenfernsehens ist die Tatsache, dass es - von den einmaligen Anschaffungskosten mal abgesehen - das TV-Signal kostenfrei empfängt, ein DVB-S-Receiver ist in der Regel bereits im Fernseher integriert, weitere Geräte also nicht notwendig. Das bringt allerdings auch den Nachteil mit sich, dass Satelliten-Kunden nicht ohne Weiteres Komfort-Funktionen nutzen kann, die im IPTV oder Kabelnetz längst Standard sind.

Dabei wurden diese über HD Plus-App längst nachgerüstet - doch bislang standen diese nur jenen zur Verfügung, die für den Empfang der privaten Sender in HD zahlen wollten. Darauf reagiert man nun mit der Einführung des kostenlosen HD+ Free. Es beinhaltet zwar nicht die HD-Versionen von RTL, ProSieben und Co., dafür lassen sich über die HD+ TV-App Funktionen wie das Pausieren oder der Neustart laufender Sendungen umsetzen, zudem lässt sich über die Oberfläche auf aktuell rund 80.000 Mediatheken-Inhalte zugreifen. Realisiert wird das dann natürlich nicht via Satellit, sondern über eine Internet-Verbindung.

© HD+ Christoph Mühleib

Natürlich erhofft man sich bei HD Plus, den Nutzerinnen und Nutzer von HD+ Free so auch einfacher die kostenpflichtigen Pakte schmackhaft machen zu können. "Das kostenlose Angebot baut Hemmschwellen gegenüber HD+ gezielt ab", heißt es vom Anbieter. Wer die privaten Sender in HD sehen will, muss dafür künftig 6,99 Euro im Monat für HD+ Classic berappen - die ersten Monate gibt's das für neue Nutzerinnen und Nutzer von HD+ Free aber erstmal umsonst dazu, erst danach muss man sich entscheiden, ob man das auch dauerhaft nutzen will. Wer sich erstmal an RTL & Co. in HD gewöhnt hat, will dann aber vielleicht lieber nicht mehr zur schlechten Bildqualität zurückkehren, so das Kalkül.

Der neue Premium-Tarif für 9,99 Euro im Monat umfasst zwei zusätzliche IP-Streams für die Nutzung auf weiteren Geräten, dann lassen sich die Sender beispielsweise auch auf Smartphones und Tablets oder TV-Sticks sowie im EU-Ausland nutzen. HD+ Premium löst die bisherigen Angebote HD+ mit HD+ MultiScreen und HD+ Stream ab. Zugebucht werden können auch weitere Angebote wie das in Kürze startende DFB.TV oder das trendSports-Paket.