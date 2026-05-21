Ein großer Vorteil des Satellitenfernsehens ist die Tatsache, dass es - von den einmaligen Anschaffungskosten mal abgesehen - das TV-Signal kostenfrei empfängt, ein DVB-S-Receiver ist in der Regel bereits im Fernseher integriert, weitere Geräte also nicht notwendig. Das bringt allerdings auch den Nachteil mit sich, dass Satelliten-Kunden nicht ohne Weiteres Komfort-Funktionen nutzen kann, die im IPTV oder Kabelnetz längst Standard sind.

Dabei wurden diese über HD Plus-App längst nachgerüstet - doch bislang standen diese nur jenen zur Verfügung, die für den Empfang der privaten Sender in HD zahlen wollten. Darauf reagiert man nun mit der Einführung des kostenlosen HD+ Free. Es beinhaltet zwar nicht die HD-Versionen von RTL, ProSieben und Co., dafür lassen sich über die HD+ TV-App Funktionen wie das Pausieren oder der Neustart laufender Sendungen umsetzen, zudem lässt sich über die Oberfläche auf aktuell rund 80.000 Mediatheken-Inhalte zugreifen. Realisiert wird das dann natürlich nicht via Satellit, sondern über eine Internet-Verbindung.

Christoph Mühleib © HD+ Christoph Mühleib
"Mit HD+ Free bündeln wir die Reichweite und Sendervielfalt des Satelliten mit den Vorzügen der hybriden HD+ Plattform. Wir bringen damit eine neue, intuitive Usability in die Satelliten-TV-Haushalte – für alle, dauerhaft und kostenlos. Die HD+ TV-App mit ihrem kostenlosen Einstieg 'HD+ Free' ist das Fundament unseres Angebots. Wer darüber hinaus die weiteren HD+ Möglichkeiten nutzen möchte, findet mit den Angeboten 'HD+ Classic' und 'HD+ Premium' attraktive Upgrade-Optionen", so HD Plus-Geschäftsführer Christoph Mühleib, der das Angebot auf der ANGA COM in Köln vorstellte. Mühleib führt seit September vergangenen Jahres sowohl SES Germany als auch HD Plus und soll für eine bessere Zusammenarbeit sorgen.

Natürlich erhofft man sich bei HD Plus, den Nutzerinnen und Nutzer von HD+ Free so auch einfacher die kostenpflichtigen Pakte schmackhaft machen zu können. "Das kostenlose Angebot baut Hemmschwellen gegenüber HD+ gezielt ab", heißt es vom Anbieter. Wer die privaten Sender in HD sehen will, muss dafür künftig 6,99 Euro im Monat für HD+ Classic berappen - die ersten Monate gibt's das für neue Nutzerinnen und Nutzer von HD+ Free aber erstmal umsonst dazu, erst danach muss man sich entscheiden, ob man das auch dauerhaft nutzen will. Wer sich erstmal an RTL & Co. in HD gewöhnt hat, will dann aber vielleicht lieber nicht mehr zur schlechten Bildqualität zurückkehren, so das Kalkül.

Der neue Premium-Tarif für 9,99 Euro im Monat umfasst zwei zusätzliche IP-Streams für die Nutzung auf weiteren Geräten, dann lassen sich die Sender beispielsweise auch auf Smartphones und Tablets oder TV-Sticks sowie im EU-Ausland nutzen. HD+ Premium löst die bisherigen Angebote HD+ mit HD+ MultiScreen und HD+ Stream ab. Zugebucht werden können auch weitere Angebote wie das in Kürze startende DFB.TV oder das trendSports-Paket.