Der Primetime-Verlauf: Fußball legt in Schlussphase stark zu

Das Interesse am sehr torreichen Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft der Frauen gegen die Engländerinnen nahm im Lauf des Abends stark zu. Nach dem Anpfiff um 20:30 Uhr dauerte es etwa 15 Minuten, bis ein erstes Reichweiten-Plateau erreicht war, nach dem Ende von "Mordsschwestern" im ZDF schalteten dann viele kurz zur Endphase der ersten Hälfte ins Erste. Während der zweiten 45 Minuten war das Reichweiten-Niveau dann generell höher - und auch hier gab es in den letzten Minuten nochmal einen massiven Reichweiten-Anstieg, wie der Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Mein Lokal, Dein Lokal" legt im Verlauf zu

Die offizielle Quotenmessung der AGF/GfK ergab für "Mein Lokal, Dein Lokal" am Freitag hervorragende Werte und einen Marktanteil von über 10 Prozent. Wie die AEOS-Kurve nahelegt, gelang es der Sendung, im Verlauf nochmal deutlich Publikum hinzuzugewinnen. Anders als beispielsweise die Sat.1-Serie "Für alle Fälle Familie", bei der weiterhin kaum Bewegung drin ist - ebenso wie bei den "Simpsons" bei ProSieben.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: REWE mit stärkstem Werbetag seit fast 2 Monaten

Während Dr. Oetker die Bruttoreichweiten-Charts der Marken in deutschen TV-Werbeblöcken auch am Freitag wieder ungefährdet anführte, fällt etwas weiter hinten im Feld die gute Platzierung von REWE ins Auge. Mit 129 Spots gelang eine Bruttoreichweite von 90 XRP - das war der höchste Wert seit etwa zwei Monaten. Etwa 29 Prozent dieser Reichweite wurde dabei allein bei RTL eingefahren, dahinter folgen Vox und RTLzwei. Sat.1 und ProSieben wurden zwar ebenfalls belegt, diese Schaltungen steuerten zusammen aber nur etwa 20 Prozent der erzielten Bruttoreichweite bei. Einen Schwerpunkt setzte Rewe auch beim Ersten, während das ZDF außen vor blieb.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.