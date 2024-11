Der Primetime-Verlauf: "The Taste" sammelt ein, Grammel gibt ab

Mit dem Bühnenprogramm "Wünsch dir was" von Sascha Grammel legte RTL einen recht guten Start in den Abend hin, hatte allerdings so seine Probleme, sein Publikum zu halten. Der Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt, dass nach jeder Werbepause, die wie üblich zum Zappen einlud, nicht mehr alle zurückkamen. Als die Sendung um 21:41 Uhr zu Ende war, waren 17 Prozent weniger AEOS-Haushalte dabei als noch kurz nach dem Start der Sendung.

Ein ganz anderes Bild zeigte sich unterdessen bei der Sat.1-Show "The Taste", die zwar generell auf einem deutlich niedrigeren Reichweiten-Niveau lief, dafür aber im Verlauf des Abends Stück für Stück zulegen konnte. Anders als bei RTL fiel die Reichweite hier nach jeder Werbepause höher aus - zumindest bis 22:30 Uhr, als der Peak erreicht war. Zu diesem Zeitpunkt hatte rund ein Drittel mehr Haushalte eingeschaltet als noch zu Beginn um 20:15 Uhr. In der letzten Stunde ging's angesichts der fortgeschrittenen Uhrzeit dann aber auch hier wieder abwärts.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Sat.1 Newstime" legt auch über 20 Uhr hinaus zu

Sat.1 konnte mit seinen Nachrichten am Mittwochabend Publikum gewinnen, im Verlauf der Sendung zeigt der Trend kontinuierlich nach oben - auch über 20 Uhr hinaus, wenn mit dem Start der "Tagesschau" also übermächtige News-Konkurrenz auf den Plan tritt.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Dr. Oetker liegt vorn

Die bruttoreichweitenstärkste Marke in deutschen TV-Werbeblöcken war am Mittwoch Dr. Oetker. Auf Unter den größten Privatsendern belegte sie sowohl bei RTL als auch bei Sat.1 und Vox den ersten oder zweiten Platz, lediglich bei ProSieben fiel das Engagement kleiner aus. Am häufigsten belegt hat Dr. Oetker aber die Werbeinseln von Kabel Eins. Insgesamt wurde neben den Sendern von Ad Alliance und Seven.One übrigens nur noch in geringem Maße Das Erste belegt - alle anderen Vermarkter blieben im TV-Mediaplan außen vor.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.