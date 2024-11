Der Primetime-Verlauf

Die "Tagesthemen" im Ersten schafften es am Dienstagabend, über ihre komplette Laufzeit sukzessive weiteres Publikum einzusammeln, was auch angesichts der fortgeschrittenen Uhrzeit eine bemerkenswerte Leistung ist. Beim "heute-journal" sah die Kurve etwas anders aus: Hier verpassten zunächst einige die ersten Minuten, weil sie erst nach dem Ende von "In aller Freundschaft" rüberwechselte, dann stieg die Reichweite bis 22 Uhr an, brach im zweiten Teil der Sendung dann aber deutlich ein.

Der Vorabend-Verlauf

Werbepausen sorgen generell dafür, dass die Reichweite eines Senders deutlich nach unten geht - so tief wie in den Minuten vor den "heute"-Nachrichten um 19 Uhr ist ein Einschnitt aber selten. Nach dem Ende von "SOKO Köln" schalten viele entweder zu "RTL aktuell" oder zur "WaPo Bodensee" im Ersten. Zum Start von "heute" schnellt die ZDF-Reichweite dann aber wieder nach oben zudem kommen im Verlauf dann noch etliche Umschalter von "RTL aktuell" hinzu.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Schwarz-Gruppe mit starkem Werbe-Tag

Aus dem Lebensmitteleinzelhandel ist es aktuell vor allem die Schwarz-Gruppe, die mit höherem Werbevolumen auf sich aufmerksam macht. Lidl war mit einer Bruttoreichweite von 148 XRP auf dem zweiten Rang hinter Verivox, zudem brachte es auch Kaufland uaf immerhin fast 80 XRP, was für Platz 11 im Marken-Ranking reichte.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.