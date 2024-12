Es gibt einige Klassiker, die viele Menschen zu Weihnachten gerne verschenken. Gutscheine gehören dazu - oder auch Parfüms. Kein Wunder also, dass entsprechende Anbieter in den Wochen vor Weihnachten ihre Werbung hochfahren in der Hoffnung, vom festlichen Kaufrausch zu profitieren. Besonders sichtbar war das in der vergangenen Woche bei Douglas: Die Parfümerie-Kette hat in den letzten sieben Tagen 548 Spots in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender geschaltet.

Damit kam Douglas auf eine Bruttoreichweite in Höhe von 452 XRP, das reichte zu Platz 12 im wöchentlichen Marken-Ranking von All Eyes on Screens. Es war sowohl aus Sicht der Anzahl der Spots als auch bei der Bruttoreichweite eine der wichtigsten Wochen des Jahres für Douglas. Geworben hat man übrigens vor allem bei den großen Sendern bzw. Vermarkter. Alleine auf RTL entfielen 17,2 Prozent aller Douglas-Spots.

Insgesamt kam die RTL-Gruppe bzw. die Ad Alliance auf rund die Hälfte aller Spots der Parfümerie-Kette. Rund ein Drittel der Spots waren auf den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe bzw. Seven.One Media zu sehen, am stärksten war Sixx belegt. Darüber hinaus entfielen noch fast 10 Prozent der Buchungen auf DMAX, die restlichen Spots verteilten sich auf TLC und RTLzwei.

© All Eyes On Screens

Aber auch andere Marken erlebten einen Weihnachtspush - Lindt etwa, das traditionell zu dieser Jahreszeit stark im Fernsehen vertreten ist. Mit 1.557 Spots und 985 XRP schaffte es der Schokoladenhersteller aus der Schweiz sogar bis auf Platz eins im Ranking. Im Vergleich zur Woche davor war es für Lindt jetzt noch einmal ein deutlicher Sprung nach oben. Aber auch die Supermärkte waren in den letzten sieben Tagen werbetechnisch umtriebig: Sowohl Lidl und Kaufland als auch Rewe, Aldi und Edeka schafften es in die Top 25.

Den TV-Werbedruck merklich zurückgefahren hat mittlerweile Shop-Apotheke, also ein Unternehmen, das in den vergangenen Monaten sehr umtriebig war. Nicht selten war man in einer Woche die Marke mit der höchsten Bruttoreichweite, auch zuletzt lag Shop-Apotheke noch in den Top 10. In der vergangenen Wochen hat man die Werbeaktivitäten dagegen fast vollständig eingestellt, nur noch acht Spots waren zu sehen. Dementsprechend spielte die Marke in den Top 25 keine Rolle. Auch Verivox, reichweitenstärkste Marke der Vorwoche, brachte es in den zurückliegenden Tagen nur noch auf 205 XRP und hat somit den Einzug in die Top 25 klar verpasst.

Verivox warb im November auch bei DAZN

Im November war das Vergleichsportal von ProSiebenSat.1 noch ziemlich umtriebig unterwegs. Das zeigt sich auch beim Blick auf die reichweitenstärksten Marken beim Streamingdienst DAZN. Dort lag Verivox im zurückliegenden Monat bei 40 XRP. Das ist kein besonders überragender Wert, damit gehörte man aber zu den Top 20. Ansonsten wurden die Marken-Charts im November bei DAZN vor allem von Wettanbietern dominiert: Auf den Plätzen 1 bis 8 gab es nur zwei Marken (Bitpanda, Check24), die nichts mit Wetten zu tun hatten.

© All Eyes On Screens

Was sind das für Zahlen?

All Eyes On Screens (der neue Name des bislang als AdScanner bekannten Unternehmens) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.