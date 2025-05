Mit der Bundesliga Relegation hat Sat.1 auch in diesem Jahr fantastische Quoten eingefahren. Die zweite Halbzeit des Rückspiels zwischen Heidenheim und Elversberg kam beim Sender am Montagabend auf fast fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (DWDL.de berichtete). Ein Blick auf die Zahlen aus mehr als einer Million Vodafone-TV-Haushalten, die von All Eyes on Screens ausgewertet werden, zeigt: Das Spiel wirkte den ganzen Abend über hinweg wir ein Zuschauermagnet.

Schon in den 15 Minuten vor dem Anpfiff kamen viele Menschen zum Sender, weil sie offenbar keine Minute des Matches verpassen wollten. Und die Ausgangslage war ja auch durchaus spannend: Durch das Unentschieden im Hinspiel zählte am Montagabend jedes Tor. Auch während der gesamten ersten Halbzeit sammelte Sat.1 dann viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Hinzu kommt, dass man nach der Halbzeitpause wieder schnell auf dem Niveau von vorher war.

© All Eyes On Screens

Während den zweiten 45 Minuten schalteten dann immer mehr Menschen das Spiel ein. Da hat der Spielverlauf maßgeblich geholfen: Bis zur Nachspielzeit stand es 1:1 - es war also lange nicht klar, wer künftig in der 1. Bundesliga spielen wird können. Wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff gelang Heidenheim dann jedoch der Siegtreffer. Und so ist es dann auch zu erklären, dass Sat.1 die Reichweite des Spiels bis zur letzten Minute steigern konnte.

Als der Sieger feststand, schalteten viele Menschen direkt ab, wie man anhand der Grafik schön erkennen kann. Verstärkt wurde dieser Effekt wohl auch durch die Tatsache, dass Sat.1 im Anschluss an die Partie direkt einen Werbeblock setzte. Danach konnte man dennoch recht viele Menschen bei der Nachberichterstattung halten, um 23 Uhr folgte dann aber schon die nächste Werbepause, durch die wieder viele Fans abschalteten. In Summe war es aber ein extrem erfolgreicher Tag für Sat.1.

Übrigens: Die Primetime-Kurve von All Eyes On Screens finden Sie seit diesem Jahr täglich an ihrem festen Platz in der DWDL-Zahlenzentrale. Dort gibt es auch jeden Tag das Ranking der Marken, die am bruttoreichweitenstärksten im deutschen Fernsehen geworben haben. Am Samstag stand hier wie in den letzten Tagen wieder "Shop-Apotheke" vor Haribo an der Spitze.

Wie die Kurven von All Eyes on Screens zu lesen sind



Die Daten von All Eyes On Screens sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt knapp neun Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.