Sowohl die "Wollnys" als auch die "Geissens" haben im linearen TV-Programm von RTLzwei schon bessere Zeiten erlebt, beide Sendungen gehören aber weiterhin fest zum Inventar des Senders. Die "Geissens" konnten sich zuletzt außerdem wieder etwas stabilisieren (DWDL.de berichtete). Für Pfingstmontag, den 25. Mai, hat RTLzwei nun eine ganz besondere Programmierung in Aussicht gestellt, so will man fast den ganzen Tag über beide Formate zeigen.

Der "Familientag am Pfingstmontag" beginnt bereits um 10:20 Uhr. Insgesamt zehn Ausgaben von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wird RTLzwei tagsüber zeigen, dabei handelt es sich um Wiederholungen. Geplant sind Folgen, in denen eine Taufe ansteht oder Silvia Wollny in die Türkei fliegt.

Im Anschluss geht der Familientag mit neuen Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" sowie "Davina & Shania - We Love Monaco" weiter. Hier hat RTLzwei die Ausstrahlung von jeweils einer neuen Folge angekündigt, die beiden Formate sind auch aktuell schon am Montagabend mit neuen Ausgaben zu sehen. Am Pfingstmontag ändert sich daran also nichts.