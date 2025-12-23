In der Woche vor Weihnachten waren in den Werbeblöcken der TV-Sender vor allem die Supermärkte und Discounter stark vertreten - allen voran die REWE-Gruppe. REWE selbst belegt mit einer erreichten Bruttowerbereichweite von knapp 694 XRP in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Haushalten Platz 1, der zugehörige Discounter Penny belegt mit 632 XRP zudem noch den dritten Platz.

Doch auch Aldi auf Platz 5 und Kaufland auf Platz 8 finden sich noch auf den forderen Plätzen wieder. Lidl und Edeka kamen zwar ebenfalls noch auf eine Top 25-Platzierung, aber nur im hinteren Feld. Edeka hatte in der Woche zuvor noch kräftig in TV-Werbung investiert und hielt sich nun ein Stück weit zurück.

© All Eyes on Screens

Das Werberanking kurz erklärt

All Eyes On Screens (früher: AdScanner) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.