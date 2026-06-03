ProSiebenSat.1 und Sony Pictures Entertainment bauen ihre Content-Partnerschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einem Paket aus mehreren Film- und Serien-Deals aus. Für die Free-TV-Sender und Joyn sichert man sich eine Reihe an Erstausstrahlungsrechten von Filmen, Serien und Anime-Serien.

Als Beispiele nennt ProSiebenSat.1 "Nur ein einziges Mal - It Ends with Us", "Anaconda", "Was ist Liebe wert - Materialists", "Karate Kid: Legends", "Die drei ??? und der Karpatenhund", die nach der Auswertung im Pay-TV und Home Entertainment bei ProSiebenSat.1 zu sehen sein werden.

Neben frischer Ware umfasst der Deal auch 33 exklusive und weitere 84 Library-Filme und acht Serien mit knapp 1000 Episoden. Dazu gehören etwa Filme aus dem "Spider-Man"-Franchise, "Hancock" und "Ghostbusters", im Serienbereich Klassiker wie "Eien schrecklich nette Familie", "Bezaubernde Jeannie" oder "Verliebt in eine Hexe". Über Crunchyroll kauft man die Anime-Serien "Hell's Paradise", "Kaiju No. 8", und "Tokyo Revengers" für Joyn+ und die Pay-TV-Sender der Gruppe.

Im Rahmen des Deals wird ProSiebenSat.1 zudem fünf neue FAST-Channels unter der Marke Sony One auf seine Plattform Joyn nehmen, im Einzelnen "Action Hits", "Comedy Hits", "Comedy TV", "Best Of", und "Thriller TV".

Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1-Gruppe, sagt: "Diese Content-Partnerschaft zahlt auf all unsere Geschäftsfelder ein und bietet unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bestes Entertainment. Wir zeigen auf unseren linearen Sendern weiter gute US-Fiction, die natürlich auch auf Joyn verfügbar sein wird. Außerdem bekommen wir fünf neue Fast Channels auf Joyn. Wir spielen damit die Inhalte von Sony Pictures Entertainment optimal und passgenau über alle Plattformen hinweg aus."