Schon in den zurückliegenden Jahren ist die Darts-WM im Free-TV bei Sport1 ein großer Erfolg gewesen und hat auch bei anderen Sendern Begehrlichkeiten geweckt. Über die Werte, die das Turnier aktuell einfährt, hätte man aber wohl auch in Ismaning nicht zu träumen gewagt. Erst am Sonntag wurden neue Bestwerte aufgestellt (DWDL.de berichtete). Von den reichweitenstarken Übertragungen profitiert derweil auch DAZN, das im Programm von Sport1 als Sponsor der Übertragungen auftritt - und so schaffte es der Streamer in der zurückliegenden Woche auch ins Werberanking von All Eyes on Screens.

771 Spots schaltete DAZN in den vergangenen sieben Tagen, damit war eine Bruttoreichweite in Höhe von 324 XRP drin. Ein detaillierter Blick in die Zahlen ist durchaus spannend: Knapp 300 Spots sind die kurzen Sponsoring-Hinweise im Rahmen der Darts-Übertragungen von Sport1. Alleine diese machten 316 XRP aus. Schon daran kann man erkennen, welchen Stellenwert die kurzen Hinweise für DAZN im Werberanking haben.

Generell warb DAZN in der zurückliegenden Woche nur bei Sport1 und DF1, mit beiden Sendern pflegt man bekanntlich auch eine Inhalte-Partnerschaft. Insofern kann man nicht davon ausgehen, dass DAZN für alle Spots den vollen Listenpreis gezahlt hat - im Gegenteil. Auch hier zeigt ein Vergleich die drückende Dominanz der Darts-Übertragungen: Während nur rund 40 Prozent aller DAZN-Spots bei Sport1 zu sehen waren, machten diese mehr als 97 Prozent der Bruttoreichweite aus. Für DAZN ist es aktuell mal wieder die reichweitenstärkste Zeit des Jahres im Werberanking.

© All Eyes On Screens

Spannend ist auch ein direkter Vergleich zwischen Sky und DAZN, die völlig unterschiedliche Herangehensweisen in ihrer Werbestrategie wählen. Sky schaltete mehr als zehn Mal so viele Spots wie DAZN, blieb mit einer Reichweite in Höhe von 310 XRP aber trotzdem hinter der Konkurrenz hängen. Grund dafür ist die Tatsache, dass man fast ausschließlich auf den eigenen Kanälen warb - das kostet nichts und bringt bei ausreichend Masse eben auch irgendwann eine ansehnliche Reichweite.

Generell war die Weihnachtswoche aus Werbesicht eine vergleichsweise schwache. So reichten schon 256 XRP, um es in die Top 25 der reichweitenstärksten Marken in den TV-Werbeblöcken zu schaffen. In den Wochen zuvor waren dafür immer mehr als 300 XRP nötig. Reichweitenstärkste Marke in der zurückliegenden Woche war Wick mit 633 XRP, auf den Plätzen zwei und drei lagen Rewe (601 XRP) und Amazon (521 XRP).

Das Werberanking kurz erklärt

All Eyes On Screens (früher: AdScanner) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.