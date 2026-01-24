Der Auftakt der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" war für RTL ein voller Erfolg. Doch nicht alle Dschungel-Fans haben über fast vier Stunden hinweg vor dem Fernseher ausgeharrt, wie der Blick auf den Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten rund eine Million Vodafone-Haushalten zeigt.

Konkret konnte die RTL-Show in den erste 75 Minuten recht kontinuierlich neue Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln - und auch nach dem zweiten Werbeblock gelang es dem Sender, die Reichweiten-Flughöhe zu halten. Nach 22 Uhr, also bereits zur Hälfte der Sendung, ließ das Interesse jedoch nach. Auffällig: Nach jedem Werbeblock, den RTL am späten Abend sendete, kehrten einige "IBES"-Fans nicht mehr zurück.

© AEOS

Die aus Reichweitensicht schwächste Phase erlebte "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" damit also nach 23 Uhr. Wer zu diesem Zeitpunkt jedoch zusah, blieb auch bis zum Ende dran. Erst mit Beginn der "Stunde danach" zeigte die Kurve schließlich deutlich nach unten - zu diesem Zeitpunkt war es allerdings auch fast schon Mitternacht.

Erkennbarer Profiteur der "IBES"-Werbepausen war übrigens Sat.1: Wann immer RTL in die Werbung ging, zog die Reichweite des dort gezeigten Bühnenprogramms von Bülent Ceylan merklich an. Der RTL-Schwestersender Vox profitierte mit "Goodbye Deutschland" hingegen längst nicht so stark, weil sich die Werbepausen von Vox und RTL zunächst mehrfach überschnitten. Anders gegen 21:50 Uhr: Hier waren die Auswanderer zu sehen, während bei RTL Werbung lief - prompt ging dann auch die Vox-Reichweite nach oben.

Wie die Kurven von All Eyes on Screens zu lesen sind



Die Daten von All Eyes On Screens sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt knapp neun Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.