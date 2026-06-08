Über viele Jahre hinweg lautete der Werbeclaim von Ebay "3, 2, 1… Meins!". 2016 wurde daraus erst "Genau deins", seit 2024 heißt es "Things People Love". Kürzlich hatte das Unternehmen jedoch ein Comeback des legendären Werbespruchs angekündigt - und damit war man in den zurückliegenden Tagen auch sehr präsent in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender. Mit dem Claim "3, 2, 1… Ebay Live" bewarb man damit das erst seit wenigen Monaten im Einsatz befindliche Live-Commerce-Format, das sich nach Unternehmensangaben großer Beliebtheit freut.

Von den 1.469 Ebay-Spots, die die Zahlen-Spezialisten von All Eyes on Screens in der vergangenen Woche gezählt haben, entfielen 1.459 auf eben diese Kampagne. Die zehn weiteren Spots liefen im Umfeld von "Bares für Rares", hier tritt Ebay als Programmsponsor auf. Insgesamt kam Ebay so auf eine Bruttoreichweite in Höhe von 582 XRP, das reichte im wöchentlichen Werberanking zu Platz acht.

Ebay schaltete in der zurückliegenden Woche so viele Spots wie überhaupt noch nie in diesem Jahr - das zeigt schon die Dimension und die Wichtigkeit der neuen "3, 2, 1…"-Kampagne. Die meisten Ebay-Spots waren in den letzten sieben Tagen übrigens bei ntv und Vox zu sehen, Ebay legte auch darüber hinaus einen kleinen Schwerpunkt auf die Sender von RTL Deutschland. Die Spots liefen aber auch auf ProSiebenSat.1-Kanälen sowie weiteren Sendern wie Comedy Central, Disney Channel, Deluxe Music oder auch Sky One.

© All Eyes On Screens

Die Spitzenposition in den Werbecharts sicherte sich unterdessen McDonald's. Nachdem das Unternehmen schon in der Woche davor kräftig zugelegt hatte, reichten 3.118 Spots jetzt für 1.076 XRP - damit hat McDonalds die Reichweite im Vergleich zur Vorwoche nochmal mehr als verdoppelt. Keine andere Marke war in den vergangenen sieben Tagen auch nur annähernd so sichtbar: Kaufland und Rewe kamen mit 632 und 628 XRP auf die Plätze zwei und drei.

Das Werberanking kurz erklärt

All Eyes On Screens (früher: AdScanner) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.