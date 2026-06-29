Der VW-Konzern stand in der zurückliegenden Woche mal wieder in den Schlagzeilen. So sollen 100.000 der insgesamt 657.000 Arbeitsplätze im Konzern wegfallen, darüber berichtete zunächst das "Manager Magazin". Darüber hinaus sollen wohl vier Werke in Deutschland geschlossen werden. Das alles zeigt sehr anschaulich, mit welchen strukturellen Veränderungen es das Unternehmen aktuell zu tun hat - und wie drastisch die Maßnahmen sind, die der Vorstand ergreift, um VW wieder auf Kurs zu bringen.

Trotz der negativen Schlagzeilen war VW in der zurückliegenden Woche werbetechnisch sehr umtriebig. 991 Spots ließ man in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender schalten, damit erreichte Volkswagen eine Bruttoreichweite in Höhe von 315 XRP - und damit sogar noch etwas mehr als in der Vorwoche (DWDL.de berichtete). Im Top-25-Ranking der letzten sieben Tage reichte es für VW zu Rang 22. Die Brutto-Werbespendings lagen für VW in der vergangenen Woche bei rund 3,7 Millionen Euro.

Noch umtriebiger war der VW-Konzern in Sachen TV-Werbung aber über seine Tochter Seat. Die hat satte 1.952 Mal für die Marke Cupra geworben. Das reichte zu 570 XRP und Platz sechs im Vergleich mit allen Marken. Für Cupra war es gleichzeitig ein neuer Rekord: Nie zuvor in diesem Jahr ist die Automarke so häufig in den TV-Werbeblöcken zu sehen gewesen, an den meisten Tagen schalteten man überhaupt keine Spots. Die Brutto-Werbespendings für die Cupra-Werbung beliefen sich in den vergangenen sieben Tagen auf 4,9 Millionen Euro, die meisten Spots waren bei Deluxe Music, DMAX, Sport1 und N24 Doku zu sehen.

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Der Spitzenplatz in den Werbecharts ging, wie schon in der Vorwoche, an die P&G-Marke Lenor. Mit 1.465 Spots brachte die es auf eine Bruttoreichweite in Höhe von 822 XRP. Dahinter landeten Rewe (646 XRP) und Amazon (620 XRP). Einen seltenen Auftritt in den Top 25 hat außerdem die Ferrero-Marke Nutella auf Platz 16, es reichte zu insgesamt 380 XRP bei 446 Spots. Neben einem Spot für das Nutella Eis tritt die Marke auch als Sponsor des Sat.1-"Frühstücksfernsehens" in Erscheinung. So viele Spots wie in der zurückliegenden Woche hat Ferrero in diesem Jahr noch nie für Nutella geschaltet.

Das Werberanking kurz erklärt

All Eyes On Screens (früher: AdScanner) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.