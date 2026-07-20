In früheren Jahren war Sky durchaus einer der größeren Werbekunden im Free-TV - schließlich lag es ja durchaus nahe, in Situationen für das kostenpflichtige Angebot zu werben, in denen man ohnehin ein TV-affines Publikum vor dem Fernseher antrifft. Das hatte sich zuletzt komplett geändert: Schon im letzten Jahr hatte Sky nur noch wenige Spots im Free-TV geschaltet, in den ersten fünf Monaten 2026 dann keinen einzigen mehr, wie die Auswertung von All Eyes On Screens zeigt.

Das wird sich nach der Übernahme von Sky Deutschland durch RTL Deutschland erwartungsgemäß komplett ändern - schließlich gehört es zu den geplanten Synergien, die kostenpflichtigen Angebote von Sky im reichhaltigen Free-TV-Portfolio von RTL zu bewerben. Der große Startschuss dafür dürfte im Vorfeld der nächsten Bundesliga-Saison im August fallen, wenn auch feststeht, mit welchen neuen Angeboten man RTL+ und Sky künftig aufeinander abstimmen wird.

In der vergangenen Woche tauchten Sky-Spots nun aber schon erstmals in größerer Zahl bei RTL, Vox & Co. auf. Beworben wurde darin der "Top Deal", der neben Sky Serien & Filme und Paramount+ auch noch Netflix umfasst, also das fiktionale Angebot in den Vordergrund rückt. Im Ranking von All Eyes On Screens schoss Sky damit auf den 6. Platz vor - hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass hier auch alle Eigenwerbespots auf den Sky-Sendern mit eingehen - daher auch die unglaublich hohe Zahl von 5.878 Schaltungen. Spannend sind also nur die 45 Prozent der Bruttoreichweite, die hier auf die RTL-Sender im Free-TV entfielen.

© All Eyes on Screens

Dominiert wird das Ranking der Marken mit der höchsten Bruttowerbereichweite in den TV-Werbeinseln in der Woche zwischen dem 13. und 19. Juli erneut von der Ferrero-Marke "Kinder", die mit großem Vorsprung vor Kaufland und REWE den ersten Platz belegt. Netto hat nach der starken Vorwoche sein Werbe-Engagement bereits wieder merklich reduziert. Die stärkste Werbe-Woche seit langer Zeit war es für Check24 - aber nicht wegen normaler Spot-Werbung, sondern wegen des Sponsorings der WM-Übertragungen bei ARD und ZDF.

Das Werberanking kurz erklärt

All Eyes On Screens (früher: AdScanner) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.