Der Primetime-Verlauf: "XY" und Sat.1 legen den Abend über deutlich zu

Wer am Mittwochabend um 20:15 Uhr das ZDF einschaltete, um "Aktenzeichen XY... ungelöst" zu sehen, der wurde zunächst enttäuscht: Aufgrund der eingeschobenen Sendung "Was nun, Herr Lindner?" verzögerte sich der Start der Primetime um knapp eine viertel Stunde - daher ging die kurz vor 20:15 Uhr stark angestiegene Reichweite auch erst nochmal merklich zurück. Als "XY" dann aber auf Sendung war, zog die Reichweite im Verlauf deutlich an. Den Abend über steigende Reichweiten in den von AEOS ausgewerteten Vodafone-Haushalten verzeichnete auch Sat.1, was nicht nur daran lag, dass "The Taste" im Verlauf deutlich zulegen konnte, sondern dass "Promi Big Brother" um 23 Uhr nochmal einen Einschaltimpulus auslöste. Erst gegen 23:30 Uhr machte sich bemerkbar, dass sich einige dann doch in Richtung Bett verabschiedeten.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: Christian Lindner war ein Abschalter

Im Anschluss an die "heute"-Nachrichten zeigte das ZDF am Dienstag die Sondersendung "Was nun, Herr Lindner?" in der sich der Bundesfinanzminister zur aktuellen Haushaltskrise erklären sollte. Direkt mit Beginn der Sendung ging die Reichweite im Vergleich zu "heute" erheblich zurück und auch im wetieren Verlauf verlor die Sendung sukzessive Publikum. Allerdings interessierte der Lindner-Talk trotzdem mehr Leute als die Vorabendserie "Hotel Mondial", die um 19:43 Uhr verspätet startete und die Reichweite nochmal deutlich sinken ließ. Dass die von der AGF ausgewiesene Durchschnitts-Reichweite höher ausfiel als in den letzten Wochen, liegt offenbar nur daran, dass um 20:15 Uhr viele schon für "Aktenzeichen" einschalteten und so die letzten Minuten von "Hotel Mondial" mitbekamen.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Der RTL-Vermarkter Ad Alliance führte dabei am Mittwoch das Feld wieder mit deutlichem Vorsprung an.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Lindt geht in der Vorweihnachtszeit in die Vollen

Wie schon am Montag und Dienstag führte Lindt auch am Mittwoch das Ranking der bruttoreichweitenstärksten Werbekampagne im deutschen Fernsehen an, diesmal knapp vor Dr. Oetker. Recht interessant zu beobachten ist dabei, dass Lindt dabei schon seit einiger Zeit unter der Woche Vollgas gibt, sich dafür am Wochenende allerdings erheblich zurückhält. In den letzten Wochen lagen die Werbe-Reichweiten samstags und sonntags nur etwa ein Viertel so hoch wie unter der Woche.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.