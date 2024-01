Der Primetime-Verlauf: Jauch sammelt öffentlich-rechtliches Publikum ein

An Neujahr dominierte in der Primetime auch in den von All Eyes On Screens ausgewerteten rund eine Million Vodafone-Haushalten zunächst der "Tatort" das Geschehen, der Krimi verlor allerdings sukzessive langsam Publikum, während das "Traumschiff" im Gegenzug - ganz leicht - noch an Reichweite aufbaute. Deutlich sichtbar ist in den Kurven aber vor allem, wie nach dem Ende der beiden Primetime-Reihen im ZDF und im Ersten ein Teil des Publikums weiter zu RTL wechselte, wo der Auftakt der "3-Millionen-Euro-Woche" bei "Wer wird Millionär" nach 21:50 Uhr deutlich an Fahrt aufnahm und erst gegen 22:20 Uhr seinen Höhepunkt erreichte. Auch nach dem Ende von "Maria Wern, Kripo Gotland" und "Kreuzfahrt ins Glück" gab es nochmal einen kleinen Schwung an Wechslern zu RTL, sodass die Reichweite in den Vodafone-Haushalten um 23:15 Uhr höher war als in der Zeit zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr.

Der Vorabend-Verlauf: ARD-Film sammelt überraschend viele ein

Mit der Wiederholung der Komödie "Das Kindermädchen: Mission Mauritius" zeigte Das Erste ab 17 Uhr eigentlich nicht unbedingt ein Programm, das prädestiniert scheint, um über die Laufzeit immer weiteres Publikum einzusammeln - und trotzdem zeigt die Reichweitenkurve einen sukzessiven deutlichen Anstieg. Die größten Einschaltimpulse am Vorabend lieferten auch an Neujahr wieder die Nachrichtensendungen im Ersten, im ZDF und bei RTL.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Darts-WM-Sponsoring bringt DAZN auf Platz 2

Die gemessen an der Bruttowerbereichweite sichtbarste Marke im deutschen Fernsehen war an Neujahr die Datingplattform Parship - was vor allem daran lag, dass ProSiebenSat.1 größere Mengen seiner Werbeflächen für das konzerneigene Unternehmen nutzte. Allerdings liefen auch Spots bei einigen Sendern außerhalb der Gruppe, darunter DMAX, TLC, Welt, Comedy Central, MTV, N24 Doku, Nick und Warner TV Serie. Auf Platz 2 landete DAZN - hier allerdings einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass man als Sponsor der erneut sehr gefragten Darts-Übertragung bei Sport1 auftrat.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.