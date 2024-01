Der Primetime-Verlauf: ARD und ZDF nähern sich an

Das Erste und ZDF haben sich am Donnerstagabend zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr ein Stück weit angenähert. Während der ARD-Krimi "Nord bei Nordwest" im Laufe des Abends ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer verlor, legte "Der Bergdoktor" im ZDF kontinuierlich zu. Offensichtlich hat also in einem gewissen Maße ein Publikumsaustausch stattgefunden.

Auch am Donnerstag profitierte ab 21:45 Uhr dann wieder RTL: Dort konnte "Wer wird Millionär?" im weiteren Verlauf des Abends noch Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewinnen. Aber auch "Das 1% Quiz" in Sat.1 profitierte von Umschaltern und erreichte seine stärkste Phase rund um 22 Uhr. Für ProSieben gab's indes trotz des mäßigen Starts von "Forsthaus Rampensau" eine gute Nachricht: Wer einmal einschaltete, blieb dann auch dran.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Handball gewinnt Fans

Das Handball-Testspiel der deutschen Nationalmannschaft hat am späten Nachmittag recht kontinuierlich zulegen können. Nach Abpfiff sank die Reichweite des Ersten allerdings vorerst, ehe schließlich "Wer weiß denn sowas?" wie so oft für einen kräftigen Aufschwung sorgte. Nach der Quizshow kamen dem Sender dann allerdings recht schnell wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© AEOS

Werbe-Ranking: Dr. Oetker bleibt vorn

Dr. Oetker hat am Donnerstag die Spitzenposition im Werbe-Ranking von All Eyes on Screens verteidigt - mutmaßlich zurückzuführen auf das Sponsoring von "Wer wird Millionär?". Daneben spielte aber auch das Thema Abnehmen eine große Rolle in den Werbeblöcken: Im Umfeld der RTL-Sender bewarb der Becker Joest Volk Verlag ein Programm von Doc Fleck, das mit 85,39 XRP die viertgrößte Reichweite im deutschen Fernsehen erzielte. Damit war Doc Fleck sogar stärker als die Weight Watchers, die mit knapp über 70 XRP den achten Platz erreichte.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.