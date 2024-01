Der Primetime-Verlauf: Steiler Anstieg im ZDF

Die Dominanz des ZDF mit dem Handball-Spiel der deutschen Nationalmannschaft zeigt sich auch in den Daten von All Eyes on Screens: Schon ab 20:15 Uhr sammelten die Mainzer etliche Zuschauerinnen und Zuschauer ein, vor allem in Halbzeit zwei ging es dann aber fast kontinuierlich stark nach oben. Viele wollten ganz offenbar sehen, ob das Team den Sieg gegen Ungarn tatsächlich schafft. Nach dem Schlusspfiff um kurz nach 22 Uhr sackte das Interesse spürbar ab.

Profitiert durch das Ende des Spiels hat ganz eindeutig RTL. Der Dschungel war da noch nicht gestartet, aber das Publikum versammelte sich trotzdem schon einmal beim Sender und verhalf "Wer wird Millionär?" so zu einem starken Schlussspurt. Die Verlaufsgrafik zeigt außerdem: Die Dschungel-Unterbrechung durch "RTL Direkt" hatte allenfalls nur kleinere, negative Auswirkungen. Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer blieben auch während der Nachrichtensendung dran.

Der Vorabend-Verlauf: Der kleine "WISO"-Berg

Ein interessantes Phänomen ist am Montagvorabend im ZDF zu beobachten gewesen. "WISO" performte zunächst auf einem ziemlich gleichbleibenden Niveau. Als im Ersten dann "Morden im Norden" vorbei war, profitierte das ZDF-Format spürbar. Die neu hinzugewonnenen Zuschauerinnen und Zuschauer gingen aber schnell wieder verloren, weil das ZDF eine Werbeunterbrechung einschob. Erst hintenraus, zur nahenden Handball-Übertragung, zog das Interesse wieder an.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Ferrero hält hohe Schlagzahl

Die Ferrero-Marke Kinder ist auch am Montag die reichweitenstärkste Marke gewesen. Schon in der vergangenen Woche stand Kinder an der Spitze der Charts, mit fast 250 XRP enteilte man der Konkurrenz nun auch zum Start in die neue Woche. McDonalds kam auf Platz zwei auf eine rund halb so hohe Bruttoreichweite.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.