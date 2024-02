Der Primetime-Verlauf: Erst Krimi, dann Show

Zwei große Shows liefen am Samstagabend im deutschen Fernsehen - zum einen RTLs "Das Supertalent", zum anderen "Wer weiß denn sowas XXL" im Ersten. Beide Formate tauschten offensichtlich durchaus Publikum aus. In den Werbepausen des "Supertalents" ging es für das ARD-Ratespiel jeweils nach oben. Beide Formate profitierten aber auch vom Ende des ZDF-Samstagskrimis - nach 21:45 Uhr hatten sowohl Quiz als auch Talentshow ihre höchsten Reichweiten.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: "RTL Aktuell"-Publikum kommt früh

Während die nachmittägliche Live-Sportstrecke im ZDF ansteigende Reichweiten verbuchte, gelang es dem nachfolgenden Krimi, der "SOKO München", nicht allzu gut das vorherige Niveau zu halten. Immerhin fand sie relativ schnell aber einen festen Stamm und hielt die Reichweiten dann im Verlauf der etwa 45 Minuten. Bei RTL legte "Gala" einen netten Schlussspurt hin. Anscheinend profitierte die Promi-Sendung vom nahenden "RTL Aktuell".

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Nichts Neues: Auch den Samstag gewann Ad Alliance, diesmal mit einem Daily Reach in Höhe von 38 Prozent.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: P&G zwei Mal in den Top 3

Procter & Gamble sicherte sich mit zwei Kampagnen Plätze unter den Top 3. Sowohl die aktuelle Lenor-, als auch die Wick-Kampagne sind auf den vordersten Rängen zu finden. Gegenüber dem Freitag verbuchten beide Kampagnen ein klares Plus im XRP-Ranking. Lenot steigerte sich von zuvor knapp 94 auf nun 110 Punkte. Wick erreichte rund 86 Punkte nachdem man am Freitag bei knapp 73 Zählern lag. Ganz oben anzutreffen war diesmal Tipico - der Sportwettenanbieter war auch diesmal im Live-Sport-Umfeld sehr aktiv. 499 Platzierungen sorgten für rund 111 XRP.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.