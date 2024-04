Der Primetime-Verlauf: Shows erreichen Peak zum Schluss

Die ZDF-Show "Der Quiz-Champion" und "The Masked Singer" haben inhaltlich nicht allzu viel gemein. Beide eint dabei, dass sie am Samstagabend die höchsten Reichweiten zum Schluss eingefahren haben. Das von Johannes B. Kerner moderierte Ratespiel profitierte zudem schon gegen 21:45 Uhr vom Ende des ARD-Krimis "Lost in Fuseta", hatte aber auch in seinen ersten 90 Minuten bereits kontinuierlich Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewonnen.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: Sportschau sichert sich viele Fans

Auch an diesem Vorabend hat die "Sportschau" im Ersten viele Fans an sich gezogen - insbesondere dann in den Minuten vor der "Tagesschau". Im ZDF sanken die Werte im Verlauf des rund halbstündigen "Länderspiegels". "Plan B" konnte erst in seiner zweiten Hälfte zulegen, klar Publikum gewonnen hat dann in der 18-Uhr-Stunde eine Wiederholung der Krimiserie "SOKO München".

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Tipico und Krombacher profitieren von Bundesliga

Zwei Unternehmen, die insbesondere im Rahmen von Bundesliga-Sendungen auf sich aufmerksam machen, sind am Samstag wieder zurück in die Werbecharts gekommen. Da wäre einerseits Sportwettenanbieter Tipico zu nennen, der mit fast 117 XRP die Spitzenposition erklomm. Auf Platz vier der Tagescharts landete zudem die Brauerei Krombacher mit etwas mehr als 67 Punkten. Während Krombacher für sein Produkt, nicht zuletzt übrigens für sein Spezi, 112 Spots schaltete, war Tipico sogar 430 Mal in den Werbeinseln oder auf den Presenter-Positionen vertreten. Procter & Gamble schaffte es, gleich mehr drei Kampagnen in die Top15 unterzubringen: Lenor platzierte sich auf Rang zwei, die Positionen 13 und 14 gingen an Pampers und Fabreze.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.