Der Primetime-Verlauf: "Hart aber fair" macht späten Sprung

Zurück aus der extra-langen "Osterpause" war am Montag "Hart aber fair", das am Montag nach einer einstündigen Sendung rund um Friedrich Merz auf Sendung ging. Zunächst löste der Talk keinen wirklichen Einschaltimpuls aus, profitierte aber wesentlich nach 21:45 Uhr und ganz offenbar vom Ende des ZDF-Krimis. Wer dann zu "Hart aber fair" schaltete blieb in der Regel auch dran. In Sat.1 erlebte "Über Geld spricht man doch!" eine kleine Berg- und Talfahrt. Zunächst gewann die Sendung gut Publikum hinzu, schaffte es nach der ersten Werbepause aber nicht, an vorherige Reichweiten anzuknüpfen. Dennoch gelang dann vor dem zweiten Break und während bei RTL Reklame lief ein neues Hoch. Auch um kurz vor 22 Uhr erreichte die Sat.1-Sendung nochmals recht viele Fans.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Galileo" legt stark zu

Auch am Montag schaffte es das ProSieben-Magazin "Galileo" deutlich Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen. Schon direkt um kurz nach 19 Uhr schnelle die Kurve nach oben, einen ersten Peak erreichte sie gegen 19:20 Uhr, einen weiteren dann um kurz vor 19:45 Uhr.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Kaum Änderungen an der Spitze

Unter den Top3 im Werberanking gab es am Montag nur geringfügige Verschiebungen. Spitzenreiter bleibt - mit diesmal etwas mehr als 137 Punkten - Lenor. Dahinter haben die Plätze zwei und drei ihre Positionen getauscht. Neu auf dem Silberrang ist Haribo, Dritter im Bunde mit knapp 100 Punkten ist IKEA. Dr. Oetker, neuer Vierter, legte gewaltig zu und verbesserte sich auf ebenfalls annähernd 100 Zähler.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.