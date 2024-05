Der Primetime-Verlauf: ZDF-Geschichtsstunde legt zu, ARD-Kurve in Wok-Form

"Mord mit Aussicht" hatte unterdessen im Ersten auch diesmal wieder so seine Probleme, sein Publikum zu halten. In den ersten 15 Minuten zeigte die Verlaufskurve steil nach unten, bis 20:45 Uhr setzte sich der Abwärtstrend dann zunächst weiter in abgeschwächter Form fort. Dass es dann in den letzten 15 Minuten der Sendung wieder steil bergauf ging, dürfte vor allem mit all jenen treuen Fans von "In aller Freundschaft" zusammenhängen, die etwas früher eingeschaltet haben, um den Anfang der Serie nicht zu verpassen. Weil die Zielgruppen von "Mord mit Aussicht" und "In aller Freundschaft" offenbar nur geringe Überschneidungen haben, sackt die Reichweite mit Beginn der Klinikserie dann prompt aber deutlich ab, weil unzählige Krimi-Fans aus- oder umschalteten. Das Ergebnis war die etwas kurios anmutende Nutzungskurve in Wok-Form während "Mord mit Aussicht" im Ersten.

Der Vorabend-Verlauf: "Galileo" sammelt viele ein

Während "Die Simpsons" am Vorabend deutlich auf die ProSieben-Reichweite in den von AEOS ausgewerteten Haushalten drückten, macht die ProSieben-Kurve mit dem Start von "Galileo" einen deutlichen Sprung - hier dürften viele nach dem Ende von "RTL aktuell" rüber wechseln. Doch auch in den folgenden 25 Minuten sammelte das Magazin viel Publikum ein.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: ProSiebenSat.1 ist bei Milka nun wieder außen vor

Mondelez dominierte mit seiner massiven Milka-Kampagne auch am Dienstag wieder die Bruttoreichweiten-Charts der Marken in den Werbeblöcken der deutschen Sender. Und anders als in den letzten Wochen ist ProSiebenSat.1 nun wieder komplett außen vor, kein einziger Spot lief auf ProSieben, Sat.1 oder Kabel Eins. Auch in den ersten vier Monaten des Jahres hatte Milka die Sender von Seven.One Entertainment komplett außen vor gelassen, zuletzt liefen dann aber zumindest wenige Spots auf den Sendern.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.