Der Primetime-Verlauf: Elfmeterschießen erreicht die meisten Fans

Nachdem das Rückspiel der Bundesliga-Relegation zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum doch noch einmal überraschend spannend wurde, schalteten am Montagabend auch die Fans in Scharen ein. Und im Laufe des Abends kamen immer mehr hinzu. Dabei gab's gleich drei Reichweiten-Peaks: Den ersten verbuchte Sat.1 zum Ende der ersten Halbzeit, ehe am Ende der zweiten Hälfte noch einmal deutlich mehr Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher mitfieberten.

Bemerkenswert: Nach der regulären Spielzeit schalteten zunächst einige Fans um - und es dauerte eine Weile, bis all jene wieder dabei waren, die schon zu Ende der zweiten Halbzeit eingeschaltet hatten. Tatsächlich erwies sich vor allem das Elfmeterschießen nochmal als Einschaltimpuls: Hier fuhr Sat.1 gegen 23:15 Uhr die höchste Reichweite des Abends ein, wie die Daten von All Eyes on Screens zeigen.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: "Landarztpraxis" sorgt für leichten Aufschwung

Am Vorabend kam Sat.1 hingegen nur schwer in Fahrt. Allerdings sorgte "Die Landarztpraxis" auf dem 19-Uhr-Sendeplatz durchaus für einen nennenswerten Ausschlag nach oben. Die Serie findet also ihre Fans, auch wenn die Gesamt-Reichweiten bislang noch mäßig sind.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Trotz des reichweitenstarken Fußball-Umfelds war Seven.One Media auch zum Start in die Woche den Kollegen der Ad Alliance unterlegen - wenn auch nur knapp.

Werbe-Ranking: Kinder dreht zum Wochenstart auf

Ferrero hat die Zahl der Kinder-Spots zum Start in die neue Woche kräftig erhöht: Wurde die Schokoladen-Marke am Sonntag nur 71 Mal beworben, so liefen am Montag über alle Sender hinweg ganze 217 Spots. Das führte dann auch zu einer starken Reichweite: Mit 164,94 XRP belegte Kinder den ersten Platz im Werbe-Ranking von AEOS. Knapp dahinter folgten Lenor und Milka. Letzteres wurde sogar mit 373 Spots beworben.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.