Primetime-Verlauf: "TV total" legt bis zur ersten Pause zu

Nach einem schwachen Mittelteil hat die zweite Ausgabe der neuen RTL-Primetime-Show "Wirklich wahr?!" immerhin noch ein bisschen vom Ende von "Aktenzeichen XY" profitiert. Nach 21:45 Uhr stiegen die Werte des RTL-Programms wieder leicht an. Im Ersten hatte indes eine Fußball-Doku schon früh viel Publikum verloren. Manche waren direkt nach der "Tagesschau" weg, einige aber gaben der 20:15-Uhr-Sendung immerhin zu Beginn eine Chance und entschieden sich dann doch, den Sender zu wechseln. Bei ProSieben legte "TV total" bis zur ersten Werbepause Stück für Stück zu - nachdem die Reklame vorbei war, erreichte die von Sebastian Pufpaff moderierte Sendung die vorigen Werte aber nicht mehr.

Der Vorabend-Verlauf: Frühes "Gefragt - gejagt" nicht gefragt oder nicht gefunden?

Nicht gefragt? Nicht gefunden? Aktuell zeigt Das Erste ja zwei Folgen von "Gefragt - gejagt" am Stück. Die Fragen werden also auch schon in der 17-Uhr-Stunde gestellt. Moderator Alexander Bommes zieht damit zwar Publikum an, aber: Schlagartig nach oben geht die Reichweiten-Kurve in den entsprechenden Vodafone-Haushalten erst gegen 18 Uhr, also zur gelernten Sendezeit des Ratespiels.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Nicht zuletzt dank der French Open bei Eurosport war der Mittwoch ein guter Tag für WBD - die Tages-Nettoreichweite lag bei 16 Prozent. WBD landete somit auf Position drei.

Werbe-Ranking: Eine Liga für sich

Amazon dominierte auch am Mittwoch den Werbemarkt. Die Spots für das Unternehmen kamen auf einen XRP in Höhe von 180. Somit hatte man sich einen großen Vorsprung verschafft. "Kinder"-Werbung und Spots für Lenor belegten die weiteren Treppchen-Plätze mit 140 XRP und 136 XRP. Auch Platz vier war davon dann ein gutes Stück entfernt. Mit rund 100 Punkten folgte hier McDonalds.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.