Primetime-Verlauf: Fußball legt nach und nach zu

Eine Auszeichnung für übermäßige Pünktlichkeit bekommt die Fußball-Community nicht. Bei Weitem nicht alle, die sich am Freitag für das Testspiel zwischen Deutschland und Griechenland interessierten, saßen schon beim Anpfiff der ersten Hälfte vor den Geräten. Stattdessen stieg die Kurve Stück für Stück an. In Gang gesetzt wurde diese Bewegung ganz wesentlich übrigens etwa rund zehn Minuten vor dem Anpfiff. Ihren Peak erreichte die RTL-Übertragung letztlich kurz vor dem Schlusspfiff des Spiels.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: "SOKO Wien" gibt leicht nach

Im ZDF hat der Vorabendkrimi "SOKO Wien" am Freitag nicht ganz das Niveau des Lead-Ins halten können. Nach "Hallo Deutschland" entschieden sich einige Zuschauerinnen und Zuschauer des Magazins also für etwas anderes.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. In aller Regel dominert die Ad Alliance in Sachen Daily Reach; dank der Fußballnationalmannschaft fiel dieser am Freitag aber selbst für Ad-Alliance-Verhältnisse hoch aus: Er lag bei 46 Prozent.

Werbe-Ranking: Spitzenwechsel

Nicht mehr Amazon, sondern Lenor grüßt nun von der Spitze der XRP-Charts. Das Spitzenfeld ist allerdings im Vergleich zu den Tagen zuvor noch etwas enger zusammengerückt. Check24 profitierte als Dritter massiv von seinem Auftreten im Umfeld von Live-Fußball und lag somit nur rund zwölf Punkte hinter Lenor. Mit rund 103 Punkten schaffte es auch Lidl als Fünfter noch auf einen dreistelligen XRP-Wert.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.