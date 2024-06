Der Primetime-Verlauf: "Polizeiruf" hält sich wacker

Die Verlaufskurve aus mehr als einer Million Vodafone-TV-Haushalten zeigt die Dominanz des ZDF am Sonntagabend. Der Peak war zwar schon in der ersten Halbzeit erreicht, aber auch am späten Abend sahen sich noch viele Menschen das EM-Spiel zwischen England und Serbien an. Vor allem zwischen 20:30 und 21:10 Uhr sammelte das ZDF viele Menschen ein. Die "Polizeiruf"-Wiederholung im Ersten hat im Verlauf der Sendezeit zwar einige wenige Zuschauerinnen und Zuschauer verloren, der überwiegende Teil der Menschen blieb aber dran - und schaltete erst nach dem Ende des Krimis um oder aus.

Der Vorabend-Verlauf: EM-Fieber auch am Vorabend

Während die RTL-Kurve noch geprägt durch das hohe Interesse des EM-Spiels am Nachmittag am Vorabend lange kontinuierlich zurückging, sammelte das ZDF nach und nach immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Traditionell stark war einmal mehr "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich in Sat.1". Obwohl es sich bei der Folge nur um eine Wiederholung handelte, sorgte sie für einen spürbaren Einschaltimpuls.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Weil sowohl RTL als auch ZDF EM-Spiele übertrugen, waren die Ad Alliance und das ZDF Werbefernsehen am Sonntag deutlich stärker unterwegs als sonst. Zwischen den beiden Vermarktern platzierte sich noch Seven.One Media.

Werbe-Ranking: Doppelsieg für P&G

Mit Lenor und Gillette schafften es gleich zwei Marken von Procter & Gamble auf die ersten beiden Plätze im Marken-Ranking. Darüber hinaus platzierte sich der Konzern mit fünf weiteren Marken im Ranking. Volkswagen hat seine Werbeaktivitäten zum Start der Fußball-EM deutlich nach oben geschraubt: Sonntag schaltete man nicht nur so viele Spots wie noch nie in diesem Jahr, mit 113 XRP schaffte man auch die höchste Reichweite im laufenden Jahr. Am Sonntag reichte das hinter dem P&G-Doppel immerhin zu Platz drei.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.