Der Primetime-Verlauf: "Discounter-Check" dauerte etwas zu lange

Der "Discounter-Check" in Sat.1 hat nach einem verhaltenen Start bis 21 Uhr einige Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln können und hielt auch danach noch einen Großteil des Publikums bei der Stange. Etwas zu lang war das Format dann aber offenkundig doch, denn auffällig ist auch, dass nach der Werbepause gegen 22:15 Uhr viele dann doch nicht zurückkehrten, um noch die letzten Minuten zu sehen.

Nach oben zeigte im Laufe des Abends auch die Kurve von "Goodbye Deutschland" bei Vox: Die Dokusoap erreichte ihren Peak gegen 21:45 Uhr. Mit weiteren Folgen des Formats, die der Sender im Anschluss zeigte, ließ das Interesse aber nach, wenngleich sich Vox im Vergleich zu vielen Konkurrenten auch am späten Abend noch gut behauptete.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: "Köln 50667" fehlt nicht

Sorgte "Köln 50667" bis vor wenigen Wochen stets für einen Knick in der Reichweiten-Kurve von RTLzwei, so konnte dieser durch die Ausstrahlung von "Hart und herzlich" erst mal ausgebügelt werden. Die Daten vom Dienstag zeigen einen stabilen Verlauf am Vorabend. Dass Luft nach oben ist, zeigen aber andere Sender: So gelang es etwa Vox mit seinen Dokusoaps recht kontinuierlich einige Einschalter für sich zu gewinnen. Und auch Sat.1 schaffte mit der "Landarztpraxis" noch einmal einen spürbaren Impuls.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking

Elmex hat zum Start in die neue Werbe-Woche nur knapp den Sprung in die Top 10 des Werbe-Rankings von All Eyes on Screens verpasst. Allerdings wurde recht effizient geworben: Mit nur 91 Spots kam Elmex auf eine Reichweite von 67,59 XRP. Zum Vergleich: Die vier dahinterliegenden Marken wurden allesamt deutlich häufiger beworben. An der Spitze lag am Montag indes Kinder von Ferrero - deutlich vor Nivea und Milka.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.