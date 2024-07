Der Primetime-Verlauf: ZDF hält Publikum lange

Das ZDF war mit den Olympia-Übertragungen der dominierende Sender am Sonntag. Vor allem ab 20:30 Uhr sammelten die Mainzer viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein, da kämpften gerade deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer um Medaillen in Paris. Um kurz vor 21:45 Uhr ist erneut ein große Einschaltimpuls zu erkennen. Das dürften vor allem wohl solche Menschen gewesen sein, die das "heute journal" erwartet hatten. Sie sahen dafür noch 10 Minuten lang Olympia: Die letzten Minuten der DFB-Frauen im Spiel gegen die USA - und erneut einen Schwimm-Wettbewerb (100 Meter Brust) mit gleich zwei deutschen Teilnehmern.

© All Eyes On Screen

Der Vorabend-Verlauf: Was sonst noch interessant war...

Auch am Vorabend zeigt sich die Olympia-Dominanz des ZDF. Aber auch andere Sendungen waren stark nachgefragt: RTL etwa sammelte mit "Exclusiv" und "RTL Aktuell" mal wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein, in Sat.1 war es Julia Leischik, die erneut ein großes Publikum zum Sender brachte. Im Ersten legte die Doku "Jetzt Harris gegen Trump?" zum US-Wahlkampf nach und nach zu und die "Tagesschau" war natürlich ebenfalls sehr gefragt.

© All Eyes On Screen

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Durch die reichweitenstarken Olympia-Übertragungen waren auch die Sponsoren-Hinweise im Umfeld sehr erfolgreich, dementsprechend viele Menschen erreichte das ZDF Werbefernsehen. Aber auch Warner Bros. Discovery erzielte mit 18 Prozent der gemessenen Haushalte ein fantastisches Ergebnis.

© All Eyes On Screen

Werbe-Ranking

Und auch im Werbe-Ranking heißt es: Olympia und dann lange nichts. Mit 128 Spots bzw. Sponsoren-Hinweisen ist die Sparkasse am Sonntag die erfolgreichste Marke in den Werbeblöcken der TV-Sender gewesen, mit einer Bruttoreichweite in Höhe von 156 XRP war das Ergebnis eindrucksvoll. Neben vielen Olympia-bedingten Schaltungen im ZDF entfielen auch viele Buchungen auf Comedy Central, Welt, N24 Doku und ntv.

© All Eyes On Screen

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.