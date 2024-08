Der Primetime-Verlauf: ARD-Film verliert, Kerner gewinnt, Fußball zieht Publikum ab

Das Erste zeigte am Mittwochabend mit dem Film "Das Haus" nur eine Wiederholung - und womöglich dämmerte das im Lauf der Zeit auch vielen, die Nutzungskurve in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt jedenfalls sukzessive steil nach unten. Viele dürften rüber zum ZDF gewechselt sein, wo im Gegenzug "Der Quiz-Champion" vor allem im Verluf der ersten 30 Minuten viele Leute einsammeln konnte.

Ab 20:45 Uhr kam dann auh verstärkt Sat.1 mit der nahenden Super-Cup-Übertragung ins Spiel, die viele Fußball-Fans zum Sender lockte. Das bekamen wohl auch ProSieben und RTL zu spüren: Nach der ersten Werbepause von "TV total" kehrte ein vergleichsweise großer Anteil des Pubikums nicht zurück, auch "Mario Barth deckt auf" fand nach der ersten Werbepause zunächst nicht auf die alte Flughöhe zurück - profitierte dann aber gegen 21:45 Uhr sowohl vom Ende der Primetime-Programme der Öffentlich-Rechtlichen wie auch von der Halbzeitpause bei Sat.1. Dort hatte es zur Schlussphase der ersten Hälfte den Peak gegeben. Gegen 22:30 Uhr verabschiedeten sich dann einige sukzessive ins Bett, nachdem der deutliche Vorsprung für Real Madrid die Spannung ohnehin schmälerte.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf:

Im Vorabend-Verlauf zeigte sich, dass die schwachen Quoten fürs Sportprogramm am Nachmittag beim Ersten noch längere Auswirkungen hatte. Es dauerte bis kurz vor 18:30 Uhr, ehe man das ZDF zumindest hinsichtlich der Nutzung in den ausgewerteten Vodafone-Haushalten eingeholt hatte. Das war aber nur von kurzer Dauer, weil es mit dem Start von "Watzmann ermittelt" deulich runter ging.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: McDonald's meldet sich zurück

Während Haribo den Spitzenplatz im Bruttoreichweiten-Ranking der Marken in den TV-Werbeblöcken deutscher Sender auch am Mittwoch erneut verteidigen konnte, meldete sich etwas weiter hinten im Feld McDonald's auf Platz 7 im Ranking zurück. Der Burger-Bräter hatte etwas mehr als eine Woche nur noch auf Sparflamme Werbung geschaltet, ging 213 Spot-Schaltungen, in der vor allem der neue Burger "M" ("Unser bislang größter Burger") beworben wurde, nun aber wieder in die Vollen.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.