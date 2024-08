Der Primetime-Verlauf: ZDF-Film legt ganz zum Schluss zu

In seinen finalen 15 Minuten hat der ZDF-Primetime-Film "Wuff - Folge dem Hund" deutlich Zuschauerinnen und Zuschauer gewonnen (nachdem er insbesondere zu Beginn Publikum abgeben musste). Der spürbare Anstieg der Kurve nach 21:45 Uhr lag auch am Ende des ARD-Krimis. Bis 21:45 Uhr hatte Das Erste mit stabilen Werten den 90-Minüter "Usedom-Krimi" ausgestrahlt. Bei RTL legte der Sommer-Dschungel aus Südafrika unmittelbar nach Primetime-Beginn rasend zu. Wie schon zuletzt erreichte die Produktion gegen 22 Uhr ihren Reichweiten-Peak.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Tagesschau" lässt Werte in die Höhe schnellen

Wie üblich war die Tagesschau am Donnerstag ein regelrechter Magnet für neues Publikum. Ab kurz vor 20 Uhr gingen die Reichweiten des Ersten schlagartig nach oben. Nochmals gepushed wurden sie dann übrigens kurz vor 20:15 Uhr, weil offenbar zahlreiche Personen für den "Usedom-Krimi" zum Ersten schalteten.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: Keine Veränderung vorn

Wie schon am Mittwoch fanden sich auch am Donnerstag die Marken Milka, McDonalds und Dr. Oetker unter den Top3. Neu auf Platz war dann aber Rewe, das Ariel auf die fünfte Position verdrängte. Spitzenreiter Milka blieb, wie schon am Tag zuvor, bei mehr als 200 XRP und hatte somit die Spitzenposition mit großem Abstand sicher.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.