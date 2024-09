Der Primetime-Verlauf: Ab auf die Reeperbahn

Die höchste Reichweite in den entsprechenden Vodafone-Haushalten rief "Wer wird Millionär?" am Donnerstag um kurz nach 21:45 Uhr hervor. Danach nahm das Interesse ab. So ist beispielsweise gut erkennbar, dass "RTL Direkt" schon ein Abschaltfaktor war. Als das Jauch-Quiz nach den News noch rund eineinhalb Stunden lang fortgesetzt wurde, schalteten immer mehr Menschen aus. Ein allgemeiner Trend am Abend bei fortschreitender Uhrzeit: Auch die ZDF-Talks, "Extra 3" oder das Ende von "99" in Sat.1 musste am späten Abend Federn lassen. Auffallend: Der Verlauf von "Reeperbahn privat" von RTLzwei: Die Doku legte gegen 20:40 Uhr kurzzeitig ungewöhnlich deutlich zu, was wohl daran lag, dass zu dieser Zeit gleich mehrere Konkurrenzprogramme, darunter auch RTL, in der Werbung waren.

Der Vorabend-Verlauf: Erst RTL, dann ZDF

Gut zu erkennen ist, dass RTL "Aktuell" nicht nur kurz vor dem Start, sondern dann auch nochmal um wenige Minuten vor 19 Uhr deutlich zulegte. Das passierte während der kurzen Werbepause des ZDF vor den "heute"-Nachrichten. Mit Start der ZDF-Hauptnachrichtensendung schalteten aber auch wieder einige Menschen weg von "RTL Aktuell".

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Penny überholt Netto

Kaum Bewegung in den Top4: Dr. Oetker führt die XRP-Charts weiterhin an, Amazon und McDonalds tauschen gegenüber dem Vortag die Plätze. Die Kinder-Kampagne von Ferrero bleibt auf der Vier. Neuer Fünfter ist die Always-Kampagne, die somit sechs Positionen gut macht. Im Discounter-Rennen hat sich Netto aus den Top15 verabschiedet, neu auf der Zwölf ist Konkurrent Penny.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.