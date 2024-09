Der Primetime-Verlauf: Der Kampf der war das Highlight

Auch die Verlaufskurven in den für All Eyes on Screens relevanten Vodafone-Haushalten zeigt: Der Boxkampf zwischen Regina Halmich und Stefan Raab war das eigentliche Highlight des Abends. Er holte die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer. Zuvor waren die Reichweiten bereits Stück für Stück gestiegen, insbesondere dann, als das Erscheinen von Raab wirklich anstand. Gegen 22 Uhr war ein spürbarer Push im Reichweitenverlauf bemerkbar, um wenige Minuten nach 22 Uhr schritt Stefan Raab dann die lange Treppe nach unten.

Der Vorabend-Verlauf: "Tagesschau" holt viel Publikum

Schon während der "Sportschau" mit den Zusammenfassungen der Bundesliga-Nachmittagsspiele gewann Das Erste am Samstagvorabend viele Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu. Dieser Trend vestärkte sich insbesondere in den Minuten vor 20 Uhr. Viele strömten quasi zur "Tagesschau". Die ARD-Hauptnachrichtensendung gewann jedoch auch während der laufenden Sendung noch deutlich Publikum hinzu.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Das Raab-Comeback brachte Ad Alliance deutlich an die Vermarkter-Spitze - mit diesmal 43 Prozent lag man sehr deutlich vor Seven.One Media mit 28 Prozent.

Werbe-Ranking: Raab bringt Kaufland nach vorn

Lebensmittelhändler Kaufland war Presenter des Raab-Comeback-Boxkampfs, hatte sich allerdings klar auf die Seite der späteren Siegerin Regina Halmich geschlagen. Für den "Preiskampf des Jahres" warb Kaufland im Umfeld der RTL-Show acht Mal - der hohen Reichweiten wegen ließen sich so alleine mehr als 72 XRP generieren. Zum Vergleich: Spitzenreiter McDonalds hatte 151 Punkte erreicht, dafür wurden jedoch 337 Buchungen getätigt.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.