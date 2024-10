Der Primetime-Verlauf: "Herrhausen" büßt ein, "Terra X" sammelt ein

Ein Blick auf den Primetime-Verlauf vom Dienstagabend zeigt, dass der ARD-Film "Herrhausen - Der Herr des Geldes", der im Ersten aufgrund des "Brennpunkts" etwas mehr als eine viertel Stunde später startete, nicht nur in den ersten Minuten deutlich an Reichweite einbüßte, sondern auch im weiteren Verlauf eine kontinuierlich rückläufige Tendenz in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt. Im Gegenzug konnte das ZDF mit "Terra X History: 75 Jahre Deutschland - Wir Grenzgänger" während der 90-minütigen Laufzeit nach und nach zulegen.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf

Das Erste zeigte am Dienstagvorabend anlässlich der weiteren Eskalation in Nahost statt einer Serie ab etwa 18:50 Uhr lieber aktuelle Berichterstattung. Die Kurve zeigt, dass man damit zu Beginn erstmal viele während der Werbepause vor Beginn der "heute"-Nachrichten im ZDF zu sich locken konnte, die im Verlauf der kommenden 20 Minuten dann aber auch wieder nach und nach abhanden kamen. Die größten Ausschläge verzeichneten wie gewohnt die regulären Nachrichten bei RTL, im ZDF und dann natürlich um 20 Uhr im Ersten.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Shop-Apotheke schießt auf Platz 1

Die Online-Apotheke "Shop-Apotheke" hat schon in den letzten Wochen die Werbe-Aktivitäten hochgefahren, am 1. Oktober zündete man nun aber nochmal eine neue Stufe und hat mit einer Brutto-Reichweite von 157 XRP den bisherigen Jahreshöchstwert mal eben um fast 50 Prozent überboten. Klare Schwerpunkte lagen dabei auf den großen Sendern: RTL und Sat.1 lagen fast gleichauf mit dem höchsten Reichweiten-Beitrag, daneben waren aber auch Das Erste und das ZDF deutlich übergewichtet.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es imer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.