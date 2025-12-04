© Antenne BayernDaniel Lutz wird zum 1. April neuer Programmdirektor von Radio 7. Fast 17 Jahre lang prägte er Hitradio RT1, zunächst als Morgenmoderator, später als Programmdirektor und Geschäftsführer. 2020 ging er zu Antenne Bayern, zuletzt war er seit November 2023 als Programmdirektor für Klassik Radio tätig. Tobias Krohn, designierter Geschäftsführer von Radio 7, spricht von "herausfordernden Zeiten in der Radiobranche", in denen die regionale Verankerung um so wichtiger sei. Dafür sei Daniel Lutz der richtige Mann. Lutz sagt, er freue sich auf "ein sicher großartiges Team, weil das immer der Schlüssel für gutes Radio" sei. Lutz: "Ich habe mein Handwerk nah am Hörer in kleinen Lokalsendern gelernt und freue mich sehr, dass man mir heute große Marken wie Radio 7 anvertraut. Dafür danke ich der Geschäftsführung und den Gesellschaftern. Ich denke, dass wir in Ulm noch richtig was wuppen können. Das ist jedenfalls mein Plan."
© JulepRTL Deutschland vermarktet die von der hauseigenen Audio Alliance produzierten Podcasts künftig nicht mehr selbst über die Ad Alliance, sondern gibt das Mandat an die auf Podcast-Vermarktung spezialisierte Julep Media. Im Zuge der Vereinbarung stockt Julep sein Team in Berlin auf, das künftig dann direkt im RTL Audio Center Berlin angesiedelt sein wird, auch in Köln schafft man zusätzliche Stellen. Durch die 60 Formate der Audio Alliance - von "Dick & Doof" über "Verbrechen von Nebenan" und "Bratwurst & Baklava" bis zu Podcasts von ntv und "Stern" - wächst das Gesamt-Portfolio von Julep auf über 500. Das Julep-Schwesterunternehmen Audiorella übernimmt zudem das Hosting. Julep-CEO David Mossler freut sich über die signifikant steigende Reichweite, Audio-Alliance-Chef Christian Schalt spricht vom "nächsten Schritt", den man mit Julep gehe: "Mit dem Team direkt in unserem Audio Center Berlin wird die enge Verbindung von kreativer Produktion und Vermarktung deutlich, die unsere Podcasts auszeichnet."
© Schlager RadioZum 1. Februar bzw. 1. April 2026 gibt es einen Wechsel im UKW-Angebot in Mecklenburg-Vorpommern: Anstelle von 80s80s Radio, das künftig auf die Verbreitung via UKW verzichtet und sich stattdessen auf Streaming und DAB+ konzentriert, wird dann auf den zehn Frequenzen das Schlager Radio zu hören sein. Die Vergabe durch den Medienausschuss Mecklenburg-Vorpommern gilt für zehn Jahre. Das Schlager Radio gibt als Zielgruppe die 35- bis 65-Jährigen und spielt vor allem deutschsprachige Hits von den 1970ern bis heute. Zudem gebe es regionale Informationen aus und über das Bundesland. Die bisherige Zulassung der Radio B2 GmbH, die hinter dem Sender steckt, für die Veranstaltung eines lokalen/regionalen Hörfunkprogramms wird in eine landesweite Zulassung umgewandelt.
© Ella-RadioApropos Radio B2: Das Unternehmen steckt auch hinter einem neuen Jazz-Sender in Berlin, der zum Jahreswechsel die UKW-Frequenz 91,0 MHz in der Hauptstadt und 90,7 MHz in Potsdam übernehmen wird. Bislang existierte dafür der Arbeitstitel "Jazz im Radio", auch von "Jazz FM" war zwischenzeitlich die Rede. Inzwischen verweist die Website aber auf Ella-Radio.de. Unter diesem Namen wird der Sender demnach auch mit dem Claim "Fühl den besten Jazz, Soul und Blues" am 5. Januar an den Start gehen. Auch eine Verbreitung via DAB+ gibt es. Im Gegenzug verschwindet das JazzRadio Berlin aus dem UKW-Angebot und ist nur noch digital zu empfangen. Mit einem Einspruch der Frequenz 106,8 MHz an pure fm blieb der Sender erfolglos.
© Audible / Marcus HöhnAudible hat für 2026 einen neuen Podcast mit der Bestsellerautorin und Regisseurin Anika Decker und der Psychologin, Coach und Beststellerautorin Miriam Junge angekündigt. Der Titel: "Bin ich jetzt das Problem?!". Es handelt sich dabei nach Angaben von Audible um einen "psychologisch fundierten, gleichzeitig schonungslos ehrlichen und unterhaltsamen Gesprächspodcast". Mit einer Mischung aus Humor und komplexen Themen wollen die beiden Freundinnen über Tabus, mentale Fallstricke und Alltagsfragen sprechen. Jede Folge soll dabei persönliche Erlebnisse mit fundierten psychologischen Erklärungen und Tipps verbinden - mit Denkanstößen und Strategien, "die jeder direkt im Leben anwenden kann, um so ehrlicher mit sich selbst zu sein", wie es heißt. Die erste Ausgabe ist für den 5. Februar geplant.